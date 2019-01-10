Трамп скасував свою поїздку на Світовий економічний форум у Давосі

Президент США Дональд Трамп скасував свою поїздку на Світовий економічний форум у швейцарському Давосі.

«Через непримиримість демократів щодо безпеки на кордоні та великого значення безпеки для нашої країни я з повагою скасовую мою дуже важливу поїздки до швейцарського Давоса на Світовий економічний форум», – написав Трамп у Twitter.

У 2018 році Трамп став першим за 18 років чинним президентом США, який відвідав щорічні збори в Давосі.

Цього тижня Трамп уперше за майже два роки свого президентства виступив з телезверненням до нації з Овального кабінету. Він назвав ситуацію з нелегальною імміграцією на кордоні США з Мексикою «гуманітарною кризою» і закликав законодавців забезпечити фінансування будівництва прикордонної стіни.

Раніше Трамп попросив у Конгресу на початок будівництва загородження 5,7 мільярда доларів. Однак демократична більшість у Палаті представників Конгресу США відмовилася погодити фінансування. Це призвело до часткового припинення роботи уряду, яке триває вже третій тиждень. Це другий за тривалістю «шатдаун» в історії США, в суботу, 12 січня, він може стати найтривалішим.

Демократи пропонують Трампу виділити 1,3 мільярда доларів на заходи щодо забезпечення прикордонної безпеки, але не на будівництво стіни.