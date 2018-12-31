Демократи пропонують план, який дозволить розблокувати уряд США

Демократи у Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів планують протягом тижня представити план, який завершить часткове блокування уряду, повідомляють американські ЗМІ.

Очікується, що ухвалення цього плану надасть можливість забезпечити фінансування Міністерству національної безпеки до 8 лютого 2019 року, а решту урядових органів – до вересня.

При цьому демократи пропонують надати Міністерству національної безпеки 1,3 мільярди доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою замість 5 мільярдів, які вимагав президента США Дональд Трамп.

Читайте також: Трамп звинуватив демократів у смерті дітей-мігрантів на американському кордоні​

Як припускають оглядачі каналу CNBS, ця пропозиція демократів, коли її оголосять офіційно, скоріш за все, зустріне спротив з боку Трампа, який пообіцяв забезпечити стіну належним фінансуванням.

Щоб подолати вето президента, потрібні голоси 55 республіканців і кожного демократа у Палаті представників. Крім того, знадобляться голоси принаймні 67 сенаторів.

Тим часом Трамп закликає демократів погодити фінансування будівництва стіни.

«Демократи, поверніться з відпусток зараз і дайте нам голоси, необхідні для Прикордонного патруля, в тому числі для Стіни», – написав він у своєму Twitter.

Трамп заявив наприкінці листопада, що Вашингтон може «закрити назавжди» кордон з Мексикою у разі виникнення такої потреби. «Мексика мусить повернути до рідних країн мігрантів, серед яких повно холоднокровних злочинців. Літаком, автобусом, як завгодно – але вони не потраплять до США. Ми закриємо кордон назавжди, якщо буде необхідно», – написав голова Білого дому.

У ніч на 22 грудня в США виникла ситуація часткового закриття федерального уряду, так званий «шатдаун». Законодавцям не вдалося домовитися про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, на чому наполягає президент США Дональд Трамп; через це бюджет виявився заблокованим.