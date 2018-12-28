Адвокат: Трамп більше не буде відповідати на питання спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп більше не буде відповідати на питання спецпрокурора США Роберта Мюллера про ймовірне втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році, заявив в інтерв’ю Hill TV адвокат президента США Рудольф Джуліані.

Юрист наголосив, що голова Білого дому надав достатньо інформації команді спецпрокурора.

Раніше в розмові з телеканалом Fox News Джуліані сказав, що виступає категорично проти особистої зустрічі президента зі слідчими, оскільки побоюється, що вони можуть ввести Трампа в оману своїми питаннями. При цьому юрист зауважив, що адвокати можуть самі відповісти на додаткові питання команди Мюллера.

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У США ведеться розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США. На початку серпня 2017 року спецпрокурор США Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду» у виборах у 2016 році. Мюллер з’ясовує, чи була змова штабу Трампа з Кремлем із метою підірвати позиції суперника Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Москва свою причетність до виборів в інших державах відкидає. Трамп неодноразово критикував розслідування.