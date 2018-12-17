Доповідь Сенату США: російське втручання продовжується на кількох платформах

Російське втручання продовжується на кількох платформах, йдеться в доповіді комітету американського Сенату з розвідки, присвячій виборам президента США у 2016 році.

«Активні та безперервні операції втручання залишаються на кількох платформах», – зазначають автори документа.

Він був створений базованою в США компанією New Knowledge, профілем якої є кібербезпека. Вона використала дані, які Сенат отримав від Facebook, Twitter та Alphabet – холдингом-власником Google.

Згідно з документом, у 2016 році дезінформація поширювалася з боку «Агентства інтернет-досліджень» – компанії з російського Санкт-Петербурга, яку американська розвідка описує як «фабрику тролів», пов’язану з російською владою. Метою «агентства» було розділення суспільства в таких спірних питаннях як імміграція, раса, контроль зброї й допомога на той час кандидату в президенти Дональду Трампу.

Сам глава держави раніше неодноразово відкидав причетність Росії до своєї перемоги на виборах.