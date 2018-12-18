Суддя у Вашингтоні відклав оголошення вироку Майклу Флінну

У Вашингтоні, в федеральному суді округу Колумбія, суддя відклав оголошення вироку колишньому раднику президента США Дональда Трампа Майклу Флінну.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендував суду не карати колишнього радника президента Трампа Майкла Флінна позбавленням волі. Сторона обвинувачення заявила, що Флінн надав слідству цінну інформацію про російське втручання в американські вибори в 2016 році.

У документах, наданих спецпрокурором, повідомлялося, що Флінна допитували 19 разів, колишній радник Трампа передав слідчим «інформацію про зміст і обставини взаємодії між перехідною командою (нового президента) і чиновниками з російського уряду».

Флінн пропрацював на посаді радника президента Дональда Трампа всього 24 дні. Причиною його звільнення став скандал навколо його зустрічі у Вашингтоні з колишнім послом Росії Сергієм Кисляком. Понад рік тому Флінн визнав, що брехав ФБР про те, що не обговорював з Кисляком американські санкції.

На цей момент Флінн є єдиним співробітником адміністрації Трампа, який визнав себе винним у справі про можливу змову штабу Трампа з Кремлем, яку розслідує команда спецпрокурора Мюллера. Зокрема, він розповів, що люди з найближчого оточення Трампа, включаючи його зятя, Джареда Кушнера, давали йому ряд доручень за кілька тижнів до інавгурації президента. Трамп заперечує будь-яку змову свого передвиборчого штабу з Росією. Федеральне законодавство передбачає до шести місяців в’язниці як покарання за злочин, вчинений Флінном.