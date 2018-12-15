США: засуджений юрист заявив, що порушив закон за наказом Трампа

Колишній юрист президента США Дональд Трампа Майкл Коен, засуджений цього тижня до трьох років позбавлення свободи, стверджує, що порушив закон за прямим наказом Трампа.

В інтерв'ю телеканалу ABC Коен сказав, що діяв, керуючись «відданістю» «людині, якій бути віданим не варто», маючи на увазі Трампа. Він також сказав, що його дії повинні мали приховати «брудні справи» кандидата в президенти.

Ідеться насамперед про платежі двом жінкам, які стверджували, що мали інтимний зв’язок із Трампом. Коен заплатив жінкам за мовчання. Це сталося в період виборчої кампанії, і Коен підтвердив, що Трамп розпорядився заплатити, побоюючись, що розголос скандалу негативно позначиться на його шансах бути обраним.

Трамп стверджує, що гроші не були взяті з фонду його виборчої кампанії, тому про злочин не йдеться.

В інтерв’ю Коен також сказав, що Трамп не повідомив усієї правди» про імовірні зв’язки його штабу з Росією, проте не навів конкретних прикладів.

Коен також стверджує, що брехав у Конгресі про переговори Трампа про будівництво в Москві хмарочоса Trump Tower через побоювання, що правда може нашкодити його клієнту. Згідно з останніми свідченнями Коена, переговори ще тривали, коли Трамп став кандидатом у президенти.

Коен був засуджений до трьох років позбавлення волі за податкові злочини і брехню під присягою. Виплати жінкам за мовчання були одним із пунктів звинувачення.

Заступник речника Білого дому Гоґан Ґідлі заявив про слова Коена, що не варто вірити людині, засудженій за скоєння злочину, повідомляє «Голос Америки».