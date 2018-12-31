Трамп вирішив уповільнити виведення військ США з Сирії – ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вирішив уповільнити процес виведення американських військ із Сирії. Про це після зустрічі з ним повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє американський канал CNN.

При цьому Грем зазначив, що від планів вивести американський контингент з країни Трамп не відмовляється.

За словами Грема, Трамп змінив позицію щодо виведення військ після візиту до Іраку минулого тижня. Там американський президент зустрівся з воєначальниками, які розповіли йому, що терористичне угруповання «Ісламська держава» ще не зазнала остаточної поразки.

Читайте також: Росія й Туреччина координуватимуть дії в Сирії після виведення військ США – Лавров​

«Після обговорення з президентом і (головою Об’єднаного комітету начальників штабів – ред.) Данфордом, я почуваюся як ніколи добре щодо того, куди ми прямуємо. Думаю, ми у розумний спосіб сповільнимо процес. Але мета лишається та сама: мати змогу залишити Сирію і бути впевненими, що «ІД» ніколи не повернеться», – заявив Грем журналістам після зустрічі з президентом.

19 грудня Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли «Ісламську державу» в Сирії, тож він вирішив вивести американські війська з цієї країни.

Командування американської армії не погодилося з президентом, вважаючи виведення військ передчасним і зрадницьким щодо місцевих курдів. Керівник Пентагону Джеймс Меттіс пішов у відставку. До того стало відомо про аналогічне рішення представника США у міжнародній коаліції по боротьбі з терористичною організацією «Ісламська держава» Бретта МакҐерка.