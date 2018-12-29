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29 Грудень 2018, Київ 17:02
Новини | Міжнародні

Росія й Туреччина координуватимуть дії в Сирії після виведення військ США – Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

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Туреччина і Росія домовилися координувати дії «на місцях» у Сирії після виведення американських військ, заявив 29 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі з турецькою делегацією в Москві.

Туреччина і Росія мають спільну мету – очистити Сирію від усіх терористичних організацій, заявив після переговорів міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє державне турецьке агентство «Анадолу». Чавушоглу також заявив, що Туреччина продовжуватиме тісну співпрацю з Іраном і Росією щодо Сирії та інших регіональних питань.

Американські військові поблизу населеного переважно курдами міста Манбідж у Сирії
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Президент США Дональд Трамп раніше цього місяця оголосив, що Вашингтон відкликає близько двох тисяч військовослужбовців США із Сирії. Це спричинило відставку міністра оборони Джеймса Меттіса, незгодного з цим рішенням.

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