Росія й Туреччина координуватимуть дії в Сирії після виведення військ США – Лавров

Туреччина і Росія домовилися координувати дії «на місцях» у Сирії після виведення американських військ, заявив 29 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі з турецькою делегацією в Москві.

Туреччина і Росія мають спільну мету – очистити Сирію від усіх терористичних організацій, заявив після переговорів міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє державне турецьке агентство «Анадолу». Чавушоглу також заявив, що Туреччина продовжуватиме тісну співпрацю з Іраном і Росією щодо Сирії та інших регіональних питань.

Президент США Дональд Трамп раніше цього місяця оголосив, що Вашингтон відкликає близько двох тисяч військовослужбовців США із Сирії. Це спричинило відставку міністра оборони Джеймса Меттіса, незгодного з цим рішенням.