США перед виведенням військ із Сирії можуть залишити зброю курдам

США перед виведенням своїх військ із Сирії можуть залишити зброю курдам. Такий план обговорює командування американської армії, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Йдеться про бронетехніку, міномети і протитанкові ракетні комплекси. При цьому співрозмовники агентства відзначають, що переговори з приводу передачі зброї перебувають на ранній стадії, остаточне рішення не ухвалене, але в найближчі дні ці плани ляжуть на стіл президенту США Дональду Трампу як частина загального плану з виведення американських військ.

Трамп оголосив про виведення своїх військ із Сирії 19 грудня. Він мотивував це рішення перемогою над угрупованням «Ісламська держава». Командування американської армії не погодилося з президентом, вважаючи виведення військ передчасним і зрадницьким щодо курдів. Керівник Пентагону Джеймс Меттіс пішов у відставку.

Reuters зазначає, що якщо США перед виведенням військ залишать зброю курдам, це може викликати невдоволення Туреччини, яка вважає їх терористами.