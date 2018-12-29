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29 Грудень 2018, Київ 11:02
Новини | Міжнародні

США перед виведенням військ із Сирії можуть залишити зброю курдам

Американські військові поблизу населеного переважно курдами міста Манбідж у Сирії

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США перед виведенням своїх військ із Сирії можуть залишити зброю курдам. Такий план обговорює командування американської армії, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Йдеться про бронетехніку, міномети і протитанкові ракетні комплекси. При цьому співрозмовники агентства відзначають, що переговори з приводу передачі зброї перебувають на ранній стадії, остаточне рішення не ухвалене, але в найближчі дні ці плани ляжуть на стіл президенту США Дональду Трампу як частина загального плану з виведення американських військ.

Трамп оголосив про виведення своїх військ із Сирії 19 грудня. Він мотивував це рішення перемогою над угрупованням «Ісламська держава». Командування американської армії не погодилося з президентом, вважаючи виведення військ передчасним і зрадницьким щодо курдів. Керівник Пентагону Джеймс Меттіс пішов у відставку.

Reuters зазначає, що якщо США перед виведенням військ залишать зброю курдам, це може викликати невдоволення Туреччини, яка вважає їх терористами.

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