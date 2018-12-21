Очільник Пентагону Меттіс іде у відставку

Очільник міністерства оборони США Джим Меттіс залишає свій пост. Про це у Twitter написав президент США Дональд Трамп.

«Генерал Джеймс Меттіс піде у відставку з відзнакою в кінці лютого, після того, як служив у моїй адміністрації в якості міністра оборони протягом останніх двох років», – зазначив глава Білого дому.

Телеканал CNN повідомляє, що Меттіс залишає свій пост через незгоду з рішеннями президента.

«Оскільки ви маєте право мати міністра оборони, чиї погляди краще відповідають вашим з цих та інших питань, я вважаю, що для мене правильно відмовитися від моєї посади», – зазначив Меттіс у листі до Трампа.

Як розповів CNN високопоставлений чиновник з адміністрації президента, Меттіс «рішуче виступав проти»​ рішенням вивести війська з Сирії та можливого виведення американського контингенту з Афганістану.

Маттіс очолив міністерство оборони у січні 2017 року.

У вересні видання The New York Times писало, що Трамп може звільнити Меттіса після проміжних виборів до Конгресу у листопаді.

NYT зазначав, що ставлення глави Білого дому до міністра погіршилося після публікації книги Боба Вудворда. У ній зокрема зазначалося, що одного разу Меттіс заявив, що Трамп поводиться як «п’яти- чи шестикласник».