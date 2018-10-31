Помпео і Меттіс закликали припинити військові дії в Ємені

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео закликав до припинення військового протистояння між повстанцями-хуситами та об’єднаною коаліцією в Ємені. Таку заяву він поширив увечері 30 жовтня.

«Настав час зупинити прояви військові дії, в тому числі нальоти із застосуванням ракет та безпілотних апаратів з підконтрольних Хуті районів на королівство Саудівської Аравії та Об’єднані Арабські Емірати. Після цього коаліція має припинити авіаційні удари по всіх населених районах Ємена», – заявив Помпео.

На користь мирного врегулювання ситуації в Ємені висловився також міністр оборони США Джим Меттіс.

Виступаючи у Вашингтоні 30 жовтня, він сказав, що всі сторони конфлікту мають вдатися до значущих кроків для припинення вогню та початку перемов протягом наступного місяця.

«Ми мусимо рухатись до боротьби за мир. І не можна казати, що ми зробимо це колись у майбутньому. Ми маємо робити це протягом наступних 30 днів», – вважає Меттіс.

За словами Помпео, заплановані спеціальним послом ООН з питань Ємену Мартіном Гріффітсом консультації мають початися в листопаді. Вони матимуть на меті впровадження заходів, що посилюватимуть загальну довіру і дозволять усунути засадничі причини конфлікту, а також демілітаризацію кордонів із акцентом на важкому озброєнні під міжнародним наглядом.

Ємен – одна з найбідніших арабських країн, де вже чотири роки триває війна між повстанським рухом Хуті та урядом, який підтримують Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати та країни Заходу.

Читайте також: Понад 5 мільйонам дітей в Ємені загрожує голод – Save the Children​

Дедалі більше членів Конгресу вимагають від адміністрації Трампа відкликати військовий контингент США з цієї війни. Така тенденція лише посилилася через інформацію про причетність влади Саудівської Аравії до вбивства журналіста, дописувача Washington Post та мешканця Сполучених Штатів Джамаля Хашокджі.

Конфлікт у Ємені триває з кінця 2014 року, після того, як повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану. З метою відновлення уряду президента Абд-Раббу Мансура Хаді у 2015 році була сформована коаліція під проводом Саудівської Аравії. В результаті бойових дій загинули близько 10 тисяч людей.

За даними ООН, через конфлікт 22 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. В організації вважають, що гуманітарна криза в Ємені нині є найгострішою у світі.