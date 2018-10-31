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31 Жовтень 2018, Київ 10:05
Новини | Міжнародні

Помпео і Меттіс закликали припинити військові дії в Ємені

Наслідки авіаудару в столиці Ємену Сані, серпень 2018 року

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Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео закликав до припинення військового протистояння між повстанцями-хуситами та об’єднаною коаліцією в Ємені. Таку заяву він поширив увечері 30 жовтня.

«Настав час зупинити прояви військові дії, в тому числі нальоти із застосуванням ракет та безпілотних апаратів з підконтрольних Хуті районів на королівство Саудівської Аравії та Об’єднані Арабські Емірати. Після цього коаліція має припинити авіаційні удари по всіх населених районах Ємена», – заявив Помпео.

На користь мирного врегулювання ситуації в Ємені висловився також міністр оборони США Джим Меттіс.

Виступаючи у Вашингтоні 30 жовтня, він сказав, що всі сторони конфлікту мають вдатися до значущих кроків для припинення вогню та початку перемов протягом наступного місяця.

Майк Помпео (ліворуч) та Джим Меттіс
Майк Помпео (ліворуч) та Джим Меттіс

«Ми мусимо рухатись до боротьби за мир. І не можна казати, що ми зробимо це колись у майбутньому. Ми маємо робити це протягом наступних 30 днів», – вважає Меттіс.

За словами Помпео, заплановані спеціальним послом ООН з питань Ємену Мартіном Гріффітсом консультації мають початися в листопаді. Вони матимуть на меті впровадження заходів, що посилюватимуть загальну довіру і дозволять усунути засадничі причини конфлікту, а також демілітаризацію кордонів із акцентом на важкому озброєнні під міжнародним наглядом.

Ємен – одна з найбідніших арабських країн, де вже чотири роки триває війна між повстанським рухом Хуті та урядом, який підтримують Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати та країни Заходу.

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Дедалі більше членів Конгресу вимагають від адміністрації Трампа відкликати військовий контингент США з цієї війни. Така тенденція лише посилилася через інформацію про причетність влади Саудівської Аравії до вбивства журналіста, дописувача Washington Post та мешканця Сполучених Штатів Джамаля Хашокджі.

Конфлікт у Ємені триває з кінця 2014 року, після того, як повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану. З метою відновлення уряду президента Абд-Раббу Мансура Хаді у 2015 році була сформована коаліція під проводом Саудівської Аравії. В результаті бойових дій загинули близько 10 тисяч людей.

За даними ООН, через конфлікт 22 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. В організації вважають, що гуманітарна криза в Ємені нині є найгострішою у світі.

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