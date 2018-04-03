ООН просить близько 3 мільярдів доларів для допомоги Ємену

Організація Об’єднаних Націй звернулася до міжнародного співтовариства з проханням надати 2,96 мільярда доларів для надання гуманітарної допомогти в Ємені.

«Ємен перебуває в найгіршій гуманітарній криза в світі», – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на конференції в Женеві, назвавши ситуацію у виснаженій війною країні «катастрофічною».

У Ємені триває руйнівний конфлікт між урядом президента Абд-Раббу Мансур Хаді, якого підтримує військова коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, та повстанцями Хуті, яких підтримують Іран.

З початку втручання коаліції з 2015 року вбиті понад 10 тисяч єменців, а 22,2 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги.

Саудівська Аравія та її союзники в минулому році закрили кордони, а потім полегшили блокаду, проте обмеження доставки залишаються.

«Безумовно, гуманітарні працівники повинні мати можливість добратися до людей, які потребують допомоги найбільше… Всі порти повинні бути відкритими для гуманітарних та комерційних вантажів, ліків, продуктів харчування та палива, необхідного для їх доставки», – сказав Гуттеріш.

Глава ООН сказав, що Саудівська Аравія і ОАЕ вже запланували 930 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу в цьому році. Інші донори виділили 293 мільйони доларів.