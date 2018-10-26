Президент Туреччини закликав Саудівську Аравію повідомити, де тіло вбитого журналіста

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав Саудівську Аравію повідомити, де зараз тіло саудівського опозиційного журналіста Джамала Хашокджі, якого вбили в саудівському консульстві у Стамбулі.

За його словами, Ер-Ріяд також має повідомити особу «місцевого помічника», який, як вважають, перебрав тіло журналіста від саудівських агентів, які вбили його.

Туреччина, сказав Ердоган, виступаючи перед членами своєї владної Партії справедливості і розвитку з регіонів країни, має й іншу інформацію і свідчення про вбивство Хашокджі.

Прокурор із Саудівської Аравії має зустрітися з прокурором Стамбула в цій справі 28 жовтня, додав він.

Тим часом, за повідомленнями, з Саудівської Аравії до США ввечері 25 жовтня прибув старший син журналіста, Салах бін Джамал Хашокджі. Досі він, громадянин Саудівської Аравії і США, кілька місяців не міг виїхати через обмеження, накладені на його паспорт.

Раніше того ж дня, 25 жовтня, саудівський прокурор визнав, що вбивство Джамала Хашокджі в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі було заздалегідь сплановане – таким чином заперечивши попередні заяви найвищих посадовців, що це сталося випадково.

Представники саудівської влади змінили заяву після того, як, за даними ЗМІ, директор американського ЦРУ Джин Гаспел прослухала аудіозапис убивства під час поїздки до Туреччини. 25 жовтня Гаспел мала поінформувати про справу президента США Дональда Трампа.

За кілька днів до цього президент Туреччини Ердоган уже заявляв, що вбивство Хашокджі було сплановане заздалегідь. У вбивстві, за словами Ердогана, брали участь дві групи саудівців, які готували злочин.

Тіла журналіста досі не знайшли.

Сполучені Штати розглядають запровадження санкцій у межах «закону Магнітського» щодо Саудівської Аравії в зв'язку з убивством. Розслідування загибелі журналіста вимагають і країни ЄС.

Опозиційний саудівський журналіст Джамал Хашокджі, відомий критичними виступами на адресу влади королівства, зник 2 жовтня після того, як увійшов до будівлі консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. Влада Туреччини, за даними ЗМІ, має аудіозапис, на якому чути, як саудівці, що прилетіли до Стамбула, допитували Хашокджі на території консульства, а потім закатували його до смерті.