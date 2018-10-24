США можуть запровадити санкції проти Ер-Ріяда за «законом Магнітського»

Сполучені Штати Америки розглядають питання про запровадження санкцій у рамках «закону Магнітського» щодо Саудівської Аравії у зв’язку зі вбивством опозиційного журналіста Джамала Хашокджі, заявив держсекретар США Майкл Помпео.

За його словами, в першу чергу, США мають намір анулювати візи підданих Саудівської Аравії, яких вважають причетними до вбивства журналіста. Як пізніше повідомила офіційний представник Держдепартаменту, цей захід торкнеться 21 громадянина Саудівської Аравії.

Вжиті заходи «не стануть останнім словом», додав Помпео. За його словами, Вашингтон також вивчає можливість запровадження фінансових санкцій стосовно причетних до вбивства журналіста.

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Раніше Саудівська Аравія підтвердила, що журналіст Джамал Хашокджі, відомий критичними виступами на адресу влади королівства, був убитий в саудівському консульстві у Стамбулі. При цьому стверджується, що смерть журналіста не була результатом спецоперації. Міністр закордонних справ Адель аль-Джубейр 21 жовтня в ефірі американського телеканалу Fox News заявив, що саудівські агенти, які «зробили це, вийшли за межі своїх повноважень».

Влада Саудівської Аравії повідомила, що 18 її громадян затримані за підозрою у причетності до злочину, а король країни відправив у відставку у зв’язку з убивством заступника керівника розвідки і королівського радника.

До того дня Ер-Ріяд відкидав усі звинувачення в тому, що Хашокджі був убитий у консульстві.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 23 жовтня в турецькому парламенті, що вбивство саудівського журналіста Джамала Хашокджі було навмисним і заздалегідь спланованим. А президент США Дональд Трамп заявив, що не задоволений поясненнями Саудівської Аравії щодо вбивства Хашокджі. Водночас американський лідер наголосив, що не хоче, щоб США втратили інвестиції Ер-Ріяда.