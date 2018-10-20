Влада Саудівської Аравії визнала вбивство журналіста в її консульстві в Стамбулі

Влада Саудівської Аравії вранці 20 жовтня вперше визнала, що журналіст Джамал Хашокджі був убитий в її консульстві в Стамбулі. У заяві, яка пролунала на державному телеканалі Саудівської Аравії, вказано, що журналіст загинув внаслідок «бійки» в консульстві.

У заяві державного прокурора Саудівської Аравії йдеться про те, що Хашокджі побився з людьми, які зустріли його в консульстві у Стамбулі.

За повідомленням, 18 громадян Саудівської Аравії затримані за підозрою в причетності до злочину.

Король Саудівської Аравії відправив у відставку двох високопоставлених чиновників у зв’язку з убивством: заступника керівника розвідки і королівського радника.

Президент США Дональд Трамп, зовнішня політика якого передбачає тісні відносини з Саудівською Аравією, назвав оголошення Ер-Ріяда «добрим першим кроком». Водночас, за його словами, те, що сталося з Хашокджі, є «неприйнятним».

Хашокджі, який жив і працював у США і в своїх публікаціях критикував саудівську владу, зник після того, як він 2 жовтня зайшов до будівлі саудівського консульства в Стамбулі. Турецька влада заявляє, що Хашокджі був убитий на території дипломатичного представництва. Турецькі ЗМІ стверджують, що його там катували і вбили. Турецькі слідчі провели в будівлі консульства і в резиденції консула Саудівської Аравії в Стамбулі обшуки.

В Ер-Ріяді всі звинувачення відкидали і заявляли про готовність сприяти розслідуванню.

Справа Хашокджі викликала дипломатичний скандал. У країнах Євросоюзу і США обговорюють можливі санкції проти Саудівської Аравії. Президент США Дональд Трамп обіцяв покарати Ер-Ріяд якщо з’ясується, що за вбивством журналіста стоїть влада королівства.