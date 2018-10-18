США дають Ер-Ріяду «ще кілька днів» на розслідування «справи Хашокджі»

Сполучені Штати готові дати Саудівській Аравії «ще кілька днів» на розслідування зникнення опозиційного журналіста Джамала Хашокджі. Про це 18 жовтня заявив у Вашингтоні держсекретар США Майк Помпео. Він повернувся до Вашингтона з Ер-Ріяда, куди терміново вилетів у зв'язку зі справою Хашокджі, і розповів президентові Дональду Трампу про результати своєї поїздки.

За словами Помпео, саудівська влада запевнила його, що проведе ретельне розслідування. Держсекретар сказав, що у Вашингтоні очікують на його результати в найближчі дні, після чого ухвалять рішення про подальші кроки.

Журналіста Джамала Хашокджі, який жив у США та критикував саудівського принца Мохаммеда, ніхто не бачив після того, як він 2 жовтня зайшов до будівлі саудівського консульства в Стамбулі. Влада Туреччини висловила підозру, що він був убитий у будівлі консульства. Турецькі ЗМІ в останні дні опублікували різні матеріали, що свідчать на користь версії про навмисне вбивство.

Офіційний Вашингтон поки не висував звинувачень на адресу Ер-Ріяда, проте вимагає розслідування. Обставини справи вивчає спільна турецько-саудівська слідча група. Міжнародні правозахисні організації 18 жовтня закликали провести розслідування на рівні ООН.

Через ситуацію зі зникненням Хашшогі багато компаній і приватних інвесторів відмовилися від участі в бізнес-форумі в Саудівській Аравії на наступному тижні. Про свою відмову їхати на форум після зустрічі з Трампом і Помпео заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.