Трамп: Саудівську Аравію чекає «покарання», якщо вбивство журналіста в консульстві підтвердиться

Президент США Дональд Трамп заявляє, що на Саудівську Аравію чекає «суворе покарання», якщо виявиться, що зниклого журналіста Джамала Хашокджі вбили у саудівському консульстві в Стамбулі.

«Ми з’ясуємо, що сталося, і буде суворе покарання», – сказав Трамп 13 жовтня в інтерв’ю телеканалу CBS.

На запитання, чи міг віддати наказ про вбивство Хашокджі наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, Трамп відповів: «Ніхто поки що не знає, але ми, ймовірно, дізнаємося».

«Ми будемо дуже засмученими і розлюченими, якщо це виявиться так», – сказав президент США в інтерв’ю, яке повністю вийде в ефір 14 жовтня.

Раніше газета Independent із посиланням на джерела повідомила, що Велика Британія може запровадити санкції проти саудівських чиновників через зникнення журналіста Джамала Хашокджі.

Саудівський журналіст, який критикував політику Ер-Ріяда і співпрацював із західними виданнями, зокрема з The Washington Post, зник 2 жовтня. Він зайшов у будівлю генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі і більше не з’являвся. Турецька влада припускає, що журналіст був убитий. Саудівська Аравія це заперечує.

Напередодні Трамп заявив, що провів розмову з представниками влади Саудівської Аравії через зникнення опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашокджі. Він додав, що це «дуже погана ситуація» і пообіцяв з’ясувати, що сталося.