Трамп про зникнення саудівського журналіста: «ми з’ясуємо, що сталося»

Президент США Дональд Трамп заявляє, що провів розмову з представниками влади Саудівської Аравії через зникнення опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашокджі з саудівського консульства в Туреччині минулого тижня.

«Це дуже сумна ситуація. Це дуже погана ситуація. Ми не можемо допускати, щоб таке ставалося з журналістами, із будь-ким», – сказав Трамп 10 жовтня в Овальному кабінеті.

«Я думаю, ми з’ясуємо, що сталося», – наголосив президент США.

Трамп не уточнив, чи особисто говорив із наслідним саудівським принцом Мухаммедом бін Салманом. Пізніше Білий дім повідомив, що 9 жовтня радник президента з нацбезпеки Джон Болтон, старший радник Джаред Кушнер і держсекретар США Майк Помпео говорили з принцом, щоб отримати додаткову інформацію.

10 жовтня проурядові турецькі ЗМІ опублікували зображення 15 осіб, яких президент країни Реджеп Тайїп Ердоган назвав «групою вбивць», причетною, за його словами, до зникнення опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашокджі. Він зник 2 жовтня після того, як увійшов на територію саудівського консульства в Стамбулі. За версією ЗМІ, Хашокджі був насильно вивезений звідти на чорному фургоні до будинку саудівського консула.

Представники Туреччини побоюються, що Хашокджі міг бути вбитий владою Саудівської Аравії через критику на адресу королівської родини. В ООН назвали «очевидно насильницьким» зникнення журналіста, а також закликали Туреччину і Саудівську Аравію провести розслідування інциденту.

Ер-Ріяд заперечує звинувачення. За версією співробітника саудівського консульства, Хашокджі нібито просто «пішов» із дипломатичного представництва невдовзі після візиту.

Напередодні турецька влада, як стверджувалося, отримала право на обшук саудівського консульства для розслідування зникнення Хашокджі. Минулого тижня наслідний саудівський принц Мухаммед бін Салман заявив, що його уряду нічого приховувати.

Джамал Хашокджі – директор каналу Al Arab News, який співпрацював із багатьма арабськими і західними ЗМІ. У своїх публікаціях він виступав проти політики Ер-Ріяда. У 2015 році він опублікував у саудівській газеті «Аль-Хайят» статтю «Чи треба Саудівській Аравії бачити в Путіні загрозу?» У ній він назвав російського президента «дурним» і «жорстоким» лідером, якому «не можна довіряти».