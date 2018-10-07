У Туреччині з’ясовують обставини смерті саудівського журналіста в саудівському консульстві у Стамбулі

У Туреччині з’ясовують обставини смерті саудівського журналіста в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі. Президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що чекає на остаточний звіт прокуратури про розслідування смерті Джамаля Хашокджі.

За його словами, правоохоронці вивчають записи камер спостереження і відслідковують дані про прибуття і відбуття осіб в аеропортах.

Напередодні помічник президента Туреччини Ясін Актай сказав агентству «Ройтерз», що турецькі правоохоронці вважають: до справи, майже напевно, причетна група з 15 саудівських громадян.

Іще один неназваний турецький посадовець заявив, що Хашокджі, найімовірніше, вбив саудівський загін, що прибув спеціально для цього вбивства.

Ці заяви пролунала по тому, як агентство «Ройтерз» і видання «Нью Йорк Таймз» процитували неназвані турецькі джерела, які стверджували, що журналіста вбили в саудівському дипломатичному представництві у Стамбулі.

Джамаль Хашокджі, колишній редактор газети, минулого року виїхав із Саудівської Аравії, заявивши, що побоюється помсти за його дедалі гострішу критику політики його країни в перебігу війни в Ємені і придушення інакодумства. 2 жовтня він зайшов до саудівського консульства у Стамбулі, щоб, за повідомленнями, отримати документ про розлучення в попередньому шлюбі, необхідний для укладення нового шлюбу. Його наречена, громадянка Туреччини, що прийшла з ним до будівлі, але залишилася чекати його на вулиці, каже, що з консульства він уже не вийшов.

У консульстві всі звинувачення назвали необґрунтованими. Засоби інформації процитували слова принца Мухаммада бін Салмана, крон-принца і першого віце-прем’єра Саудівської Аравії, який фактично керує країною: «Нам немає що ховати».

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла Саудівської Аравії для пояснень із приводу зникнення Джамаля Хашокджі, яке сталося в час і так уже напружених відносин між двома країнами.