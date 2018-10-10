Турецькі ЗМІ опублікували фото імовірних убивць саудівського журналіста

Проурядові турецькі засоби інформації опублікували зображення 15 осіб, яких президент країни Реджеп Тайїп Ердоган назвав «групою вбивць», причетною, за його словами, до зникнення опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашокджі. Цей чоловік зник 2 жовтня після того, як увійшов на територію саудівського консульства в Стамбулі. За версією ЗМІ, Хашокджі був насильно вивезений звідти на чорному фургоні до будинку саудівського консула.

Представники Туреччини побоюються, що Хашокджі міг бути вбитий владою Саудівської Аравії через критику на адресу королівської родини. В ООН назвали «очевидно насильницьким» зникнення журналіста, а також закликали Туреччину і Саудівську Аравію провести розслідування інциденту.

Ер-Ріяд заперечує звинувачення. За версією співробітника саудівського консульства, Хашокджі нібито просто «пішов» з дипломатичного представництвва невдовзі після візиту. Ердоган сказав, що саудівці повинні якнайшвидше надати варті довіри пояснення того, що сталося.

Напередодні турецька влада, як стверджувалося, отримала право на обшук саудівського консульства для розслідування зникнення Хашокджі. Минулого тижня наслідний саудівський принц Мухаммед бін Салман заявив, що його уряду нічого приховувати.

Джамал Хашокджі – директор каналу Al Arab News, який співпрацював із багатьма арабськими і західними ЗМІ. У своїх публікаціях він виступав проти політики Ер-Ріяда. У 2015 році він опублікував у саудівській газеті «Аль-Хайят» статтю «Чи треба Саудівській Аравії бачити в Путіні загрозу?» У ній він назвав російського президента «дурним» і «жорстоким» лідером, якому «не можна довіряти».