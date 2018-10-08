Ердоган: Саудівська Аравія має довести, що зниклий журналіст залишив консульство в Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 8 жовтня, що Саудівська Аравія зобов’язана довести твердження, що зниклий саудівський журналіст Джамал Хашокджі залишив консульство своєї країни в Стамбулі.

Під час візиту до Угорщини Ердоган сказав, що Саудівська Аравія «не може довести, що він пішов». «У них багато камер… якщо він залишив місце, то чому вони цього не доводять», – наголосив турецький президент.

Ердоган додав, що турецькі розвідники та представники судової влади проводять розслідування, а його «політичним та гуманітарним обов’язком» є розв’язання цієї справи.

Дописувач американського видання Washington Post 2 жовтня після відвідання консульства Саудівської Аравії не вийшов із території дипломатичного представництва. Хашокджі планував отримати документи, необхідні для одруження з турецькою подругою.

Турецька влада вважає, що Хашокджі був убитий у консульстві. Саудівська Аравія наполягає, що журналіст вийшов із будівлі.

Джамал Хашокджі торік виїхав із Саудівської Аравії, заявивши, що боїться помсти за критику політики своєї країни щодо війни в Ємені та придушення інакомислення.