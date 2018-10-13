Лондон може запровадити санкції проти саудівських чиновників через зникнення журналіста – ЗМІ

Велика Британія може запровадити санкції проти саудівських чиновників через зникнення журналіста Джамала Хашокджі, повідомляє газета Independent із посиланням на джерела.

За даними журналістів, складанням списку займається британське Міністерство закордонних справ. Перераховані в ньому особи можуть потрапити під санкції в рамках «поправки Магнітського».

Саудівський журналіст, який критикував політику Ер-Ріяда і співпрацював із західними виданнями, зокрема з The Washington Post, зник 2 жовтня. Він зайшов у будівлю генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі і більше не з’являвся. Турецька влада припускає, що журналіст був убитий. Саудівська Аравія це заперечує.

Раніше запровадити санкції в рамках «акту Магнітського» зажадав комітет із міжнародних справ Сенату США. У президента Дональда Трампа є 120 днів на те, щоб визначитися робити це чи ні.

Напередодні Трамп заявив, що провів розмову з представниками влади Саудівської Аравії через зникнення опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашокджі. Він додав, що це «дуже погана ситуація» і пообіцяв з’ясувати, що сталося.