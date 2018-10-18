Туреччина: слідчі вдруге обшукали саудівське консульство у Стамбулі

Турецькі слідчі 17 жовтня вдруге обшукали консульство Саудівської Аравії у Стамбулі у рамках розслідування справи про зникнення саудівського журналіста Джамала Хашокджі.

За словами свідків, слідчі обшукали також сад і транспортні засоби консульства, а перед цим і резиденцію консула. Консул Мухаммад аль-Утейбі залишив Туреччину комерційним рейсом 16 жовтня.

Під час першого такого обшуку 15 жовтня слідчі взяли зразки ґрунту і ДНК.

Саудівський опозиційний журналіст, який співпрацював з американською газетою Washington Post, зник 2 жовтня після відвідання консульства в Стамбулі. Влада Туреччини підозрює, що він міг бути вбитий на території консульства і похований у дворі будинку консула. Саудівська Аравія звинувачення відкинула.

Хашокджі втік із Саудівської Аравії і отримав посвідку на проживання в США. У своїх публікаціях він виступав проти політики Ер-Ріяда. Консульство він відвідав, щоб отримати документи про розлучення. Турецька газета Yeni Safak повідомила, що у неї є аудіозапис допиту і тортур журналіста на території консульства. На одному з них саудівський консул Мухаммед Ібрагім аль-Утейбі просить катувати Хашокджі за межами диппредставництва, щоб «не створювати йому проблем», цитує газету Associated Press.

Газета The New York Times повідомила, що п’ятеро підозрюваних у справі про зникнення журналіста можуть бути пов’язані з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом Аль-Саудом.

Президент США Дональд Трамп 16 жовтня в інтерв’ю американським ЗМІ заявив, що США запросили у Туреччини записи допиту і тортур Хашокджі.