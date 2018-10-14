Саудівська Аравія пригрозила відповісти на погрози через зниклого журналіста

Саудівська Аравія попередила, що дасть належну відповідь у разі застосування проти неї санкцій через зникнення саудівського журналіста в дипломатичному представництві країни в Туреччині.

Як заявило неназване «офіційне джерело», яке цитують 14 жовтня саудівські державні засоби інформації, Ер-Ріяд відкидає будь-які політичні й економічні погрози і «відповість на будь-яку дію ще більшою дією».

Саудівська Аравія відкидає повідомлення з Туреччини щодо зникнення саудівського журналіста Джамала Хашокджі в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі. Анкара вважає, що Хашокджі, відомого критика саудівської влади, в консульстві вбили, а тіло таємно вивезли. Повідомляють і версії, що журналіста вбили після тривалих кількаденних тортур, а тіло порізали на шматки, щоб його було легше позбутися.

Міністри закордонних справ Великої Британії, Німеччини і Франції у спільній заяві 14 жовтня наголосили, що ставляться до зникнення журналіста «з найвищою серйозністю», і закликали здійснити варте довіри розслідування і притягти винних до відповідальності.

Раніше президент США, союзником яких є Саудівська Аравія, Дональд Трамп пообіцяв «суворо покарати» країну, якщо підтвердиться причетність її влади до зникнення Хашокджі. Преса також писала, що і Велика Британія може запровадити санкції проти саудівських чиновників через зникнення Джамала Хашокджі.

Тим часом 14 жовтня відбулася телефонна розмова короля Саудівської Аравії Салмана і президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Як повідомило про неї саудівське Міністерство закордонних справ, король підтвердив «міцні» відносини між Ер-Ріядом і Анкарою і заявив, що нікому не вдасться підірвати їх. А в Туреччині джерело в адміністрації президента повідомило, що співрозмовники обговорили справу Хашокджі і наголосили на важливості створити спільну робочу групу в перебігу розслідування.

Відомий саудівський журналіст Джамал Хашокджі минулого року виїхав із Саудівської Аравії, заявивши, що побоюється помсти за його дедалі гострішу критику політики його країни в перебігу війни в Ємені і придушення інакодумства. 2 жовтня він зайшов до саудівського консульства у Стамбулі, щоб, за повідомленнями, отримати документ про розлучення в попередньому шлюбі, необхідний для укладення нового шлюбу. Його наречена, громадянка Туреччини, що прийшла з ним до будівлі, але залишилася чекати його на вулиці, каже, що з консульства він уже не вийшов.