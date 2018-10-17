Зникнення журналіста Хашокджі: слідчі проводять обшук резиденції саудівського консула в Стамбулі

Турецькі слідчі 17 жовтня здійснюють обшук резиденції генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі, повідомляє турецьке видання Hurriyet. Влада Туреччини сподівається знайти в будівлі докази у справі про зникнення журналіста Джамала Хашокджі.

Саудівський опозиційний журналіст, який співпрацював з американською газетою Washington Post, зник 2 жовтня після відвідання консульства в Стамбулі. Влада Туреччини підозрює, що він міг бути вбитий на території консульства і похований у дворі будинку консула.

Хашокджі втік із Саудівської Аравії і отримав посвідку на проживання в США. У своїх публікаціях він виступав проти політики Ер-Ріяда. Консульство він відвідав, щоб отримати документи про розлучення. Турецька газета Yeni Safak повідомила, що у неї є аудіозапис допиту і тортур журналіста на території консульства. На одному з них саудівський консул Мухаммед Ібрагім аль-Утейбі просить катувати Хашокджі за межами диппредставництва, щоб «не створювати йому проблем», цитує газету Associated Press.

Газета The New York Times повідомила, що п’ятеро підозрюваних у справі про зникнення журналіста можуть бути пов’язані з наслідним принцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом Аль Саудом.

За даними видання, один із фігурантів розслідування турецької поліції, Махер Абдулазіз Мутреб, часто перебував поруч із принцем під час його міжнародних візитів. Ще троє підозрюваних, за даними газети, пов’язані з охороною принца; п’ятий підозрюваний – судовий лікар із міністерства охорони здоров’я Саудівської Аравії.

Президент США Дональд Трамп 16 жовтня в інтерв’ю американським ЗМІ заявив, що США запросили у Туреччини записи допиту і тортур Хашокджі.