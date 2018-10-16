Держсекретар США зустрівся з саудівським королем через зникнення журналіста

Державний секретар США Майк Помпео в Ер-Ріяді зустрівся з королем Саудівської Аравії Салманом. Згідно з повідомленням Державного департаменту США, Помпео подякував королю за його «відданість ретельному та прозорому розслідуванню» зникнення опозиційного саудівського журналіста Джамала Хашокджі.

Саудівська Аравія відкидає повідомлення з Туреччини щодо зникнення саудівського журналіста Джамала Хашокджі в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі ще 2 жовтня. Анкара вважає, що Хашокджі в консульстві вбили, а тіло таємно вивезли. Саудівська Аравія цю інформацію заперечує.

Очікується, що після Саудівської Аравії державний секретар США Помпео вирушить у Туреччину. Турецька влада заявляла, що у вівторок поліція повторно обшукає приміщення консульства, де зник Хашокджі.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що на Саудівську Аравію чекає «суворе покарання» у випадку, якщо саудівська влада таки причетна до зникнення журналіста.