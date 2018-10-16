Консул Саудівської Аравії залишив диппредставництво в Стамбулі перед обшуком

Консул Саудівської Аравії залишив 16 жовтня дипломатичне представництво своєї країни в Стамбулі перед тим, як на його територію для обшуку у справі зниклого журналіста Джамала Хашокджі увійшли слідчі, повідомляють турецьке видання Hürriyet та агенція France-Presse.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що під час обшуку слідчі виявили в деяких місцях у консульстві свіжу фарбу.

Державний секретар США Майк Помпео 16 жовтня в Ер-Ріяді зустрівся з королем Саудівської Аравії Салманом. Згідно з повідомленням Держдепартаменту, Помпео подякував королю за його «відданість ретельному та прозорому розслідуванню» зникнення опозиційного саудівського журналіста Джамала Хашокджі.

Саудівська Аравія відкидає повідомлення з Туреччини щодо зникнення саудівського журналіста Джамала Хашокджі в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі ще 2 жовтня. Анкара вважає, що Хашокджі в консульстві вбили, а тіло таємно вивезли. Саудівська Аравія цю інформацію заперечує.

Очікується, що після Саудівської Аравії державний секретар США Помпео вирушить до Туреччини.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що на Саудівську Аравію чекає «суворе покарання» у випадку, якщо саудівська влада таки причетна до зникнення журналіста.