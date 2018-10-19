Трамп: саудівського журналіста Хашокджі, ймовірно, таки вбили

Президент США Дональд Трамп заявив, що, як виглядає, саудівський журналіст Джамал Хашокджі дійсно був убитий.

«Це виглядає саме так для мене. Це дуже сумно», – сказав Трамп журналістам.

В інтерв’ю New York Times напередодні Дональд Трамп додав, що його припущення базуються на даних розвідки. Він, однак, закликав дочекатися офіційних висновків щодо смерті Хашокджі і ймовірної причетності до цього уряду Саудівської Аравії.

За словами Трампа, у разі, якщо причетність Саудівської Аравії до зникнення Джамала Хашокджі підтвердиться, США готові відреагувати жорстко.

Раніше цього тижня державний секретар США Майк Помпео побував у Саудівській Аравії і Туреччині, куди його відрядили через повідомлення про зникнення у саудівському консульстві у Стамбулі журналіста Джамала Хашокджі.

Хашокджі, який жив і працював у США і в своїх публікаціях критикував саудівську владу, ніхто не бачив після того, як він 2 жовтня зайшов до будівлі саудівського консульства в Стамбулі. Турецька влада заявляє, що Хашокджі був убитий на території дипломатичного представництва. В Ер-Ріяді всі звинувачення відкидають і заявляють про готовність сприяти розслідуванню.