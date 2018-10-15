Президент США послав держсекретаря до Саудівської Аравії через зникнення журналіста

Президент США Дональд Трамп терміново направив державного секретаря Майка Помпео до Саудівської Аравії у справі опозиційного саудівського журналіста, який зник у саудівському консульстві в Туреччині.

Як написав Дональд Трамп у твітері, він говорив про зникнення журналіста Джамала Хашокджі з королем Саудівської Аравії Салманом, і той заперечив, що має хоч якісь дані про те, що сталося з журналістом. Відтак, написав Трамп, він негайно направив Помпео до Ер-Ріяда для зустрічі з саудівським монархом.

Державний департамент США, зі свого боку, повідомив, що Трамп закликав «належно і прозоро» розслідувати зникнення Хашокджі.

Саудівська Аравія відкидає повідомлення з Туреччини щодо зникнення саудівського журналіста Джамала Хашокджі в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі ще 2 жовтня. Анкара вважає, що Хашокджі, останнім часом відомого критика саудівської влади, в консульстві вбили, а тіло таємно вивезли. Повідомляють і версії, що журналіста вбили після тривалих кількаденних тортур члени спеціально направленого з Саудівської Аравії спецзагону з 15 осіб, а тіло порізали на шматки, щоб його було легше позбутися.

Попереднього дня, 14 жовтня, Саудівська Аравія попередила, що дасть рішучу відповідь у разі застосування проти неї санкцій через зникнення журналіста.

Міністри закордонних справ Великої Британії, Німеччини і Франції у спільній заяві раніше того ж дня наголосили, що ставляться до зникнення журналіста «з найвищою серйозністю», і закликали здійснити варте довіри розслідування і притягти винних до відповідальності.

Перед тим, 13 жовтня, президент США, союзником яких є Саудівська Аравія, Дональд Трамп пообіцяв «суворо покарати» цю країну, якщо підтвердиться причетність її влади до зникнення Хашокджі. Преса також писала, що і Велика Британія може запровадити санкції проти саудівських чиновників через зникнення Джамала Хашокджі.

Тим часом 14 жовтня також відбулася телефонна розмова короля Саудівської Аравії Салмана і президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Як повідомило про неї саудівське Міністерство закордонних справ, король підтвердив «міцні» відносини між Ер-Ріядом і Анкарою і заявив, що нікому не вдасться підірвати їх. А в Туреччині джерело в адміністрації президента повідомило, що співрозмовники обговорили справу Хашокджі і наголосили на важливості створити спільну робочу групу в перебігу розслідування.

Відомий саудівський журналіст Джамал Хашокджі минулого року виїхав із Саудівської Аравії, заявивши, що побоюється помсти за його дедалі гострішу критику політики його країни в перебігу війни в Ємені і придушення інакодумства. 2 жовтня він зайшов до саудівського консульства у Стамбулі, щоб, за повідомленнями, отримати документ про розлучення в попередньому шлюбі, необхідний для укладення нового шлюбу. Його наречена, громадянка Туреччини, що прийшла з ним до будівлі, але залишилася чекати його на вулиці, каже, що з консульства він уже не вийшов.

Стривоженість через долю журналіста у світі вже призвела до зниження курсів акцій на саудівській біржі, а кілька медіакомпаній і представників західного бізнесу скасували свою участь в інвестиційній конференції в Ер-Ріяді, що має відбутися наступного тижня.