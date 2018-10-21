США і Європа вимагають від Саудівської Аравії справжніх пояснень смерті журналіста Хашокджі

Президент США і міністри закордонних справ Великої Британії, Німеччини і Франції вимагають від Саудівської Аравії справжніх пояснень обставин смерті саудівського опозиційного журналіста Джамала Хашокджі в саудівському консульстві в Туреччині, не вірячи офіційним заявам Ер-Ріяда.

Дональд Трамп розкритикував пояснення Саудівської Аравії, що журналіст загинув випадково внаслідок бійки в консульстві, і заявив: «Очевидно, це був обман, це була брехня».

«Їхніми історійками вже все переповнене», – заявив він в інтерв’ю щоденникові Washington Post.

Але при цьому Трамп наголосив, що Ер-Ріяд залишається «неймовірним союзником» Вашингтона в регіоні, і заявив про можливість, що кронпринц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман, фактичний керівник країни (його батько, король Салман, залишається номінальним головою держави), не давав наказу своїм таємним агентам убивати Джамала Хашокджі. Президент США раніше вже не раз заявляв, що виступає проти будь-яких спроб поставити під загрозу продажі Ер-Ріядові американських озброєнь на суму понад 100 мільярдів доларів, але може розглянути й можливість санкцій проти Саудівської Аравії через убивство журналіста і «суворо покарати» цю країну.

А голови МЗС Великої Британії, Німеччини і Франції виступили з новою спільною заявою в цій справі, в якій засудили вбивство Хашокджі і наголосили: є «нагальна потреба з’ясувати точно, що саме сталося».

За їхніми словами, «гіпотези», які дотепер висувала Саудівська Аравія у своєму розслідуванні, потребують підтвердження фактами, щоб їм можна було довіряти.

Тим часом міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адел аль-Джубейр заявив в інтерв’ю американському телеканалові Fox News, що вбивство Джамала Хашокджі було операцією, що вийшла з-під контролю, а люди, що вбили його в консульстві, перевищили повноваження, зробили помилку, намагаючись приховати вбивство, вчинили злочин і будуть покарані. Міністр запевнив, що кронпринц, як і керівництво спецслужб країни, нічого не знали про вбивство. Також, за його словами, Ер-Ріяд не знає, де тіло журналіста.

Водночас президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що 23 жовтня оприлюднить «голу правду» про вбивство журналіста, якого востаннє бачили, коли він входив до саудівського консульства в турецькому Стамбулі ще 2 жовтня.

«Чому ці 15 людей прибули сюди? Чому арештували 18 осіб? Все це треба детально пояснити», – заявив Ердоган, коментуючи заяву Саудівської Аравії, що у зв’язку зі смертю Хашокджі там арештували 18 осіб, і повідомлення турецьких засобів інформації, що спеціально для вбивства журналіста до Стамбула прибув саудівський спецзагін із 15 осіб, члени якого повернулися назад приватними рейсами вже через кілька годин після прибуття.

Попереднього дня, 20 жовтня, влада Саудівської Аравії вперше визнала, що Джамал Хашокджі був убитий у її консульстві у Стамбулі – як мовилося в заяві державного прокурора Саудівської Аравії, журналіст загинув унаслідок «бійки» в консульстві з людьми, які зустріли його там. За цим повідомленням, 18 громадян Саудівської Аравії затримані за підозрою у причетності до злочину, а король країни відправив у відставку у зв’язку з убивством заступника керівника розвідки і королівського радника. До того дня Ер-Ріяд відкидав усі звинувачення в тому, що Хашокджі був убитий у консульстві.

Анкара вважає, що Хашокджі, відомого критика саудівської влади, в консульстві вбили, а тіло таємно вивезли. Повідомляли і версії, що журналіста вбили після тривалих кількаденних тортур члени спеціально направленого з Саудівської Аравії спецзагону з 15 осіб, а тіло порізали на шматки, щоб його було легше позбутися, і закопали у дворі резиденції консула, і що існує й аудіозапис допиту і тортур Хашокджі на території консульства.

Відомий саудівський журналіст Джамал Хашокджі минулого року виїхав із Саудівської Аравії до США, заявивши, що побоюється помсти за його дедалі гострішу критику політики його країни в перебігу війни в Ємені і придушення інакодумства. 2 жовтня він зайшов до саудівського консульства у Стамбулі, щоб, за повідомленнями, отримати документ про розлучення в попередньому шлюбі, необхідний для укладення нового шлюбу. Його наречена, громадянка Туреччини, що прийшла з ним до будівлі, але залишилася чекати його на вулиці, каже, що з консульства він уже не вийшов.