Саудівська Аравія: вбивство журналіста Хашокджі – «страшна помилка»

Саудівська Аравія назвала «величезною і страшною помилкою» вбивство журналіста Джамала Хашокджі у саудівському консульстві в Стамбулі і пообіцяла, що відповідальні за це понесуть покарання.

Міністр закордонних справ Адель аль-Джубейр 21 жовтня в ефірі американського телеканалу Fox News заявив, що саудівські агенти, які «зробили це, вийшли за межі своїх повноважень».

«Вони зробили помилку, коли вбили Джамала Хашокджі, і намагалися це приховати», – сказав міністр.

Джубейр наполягає, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман не причетний до вбивства, попри те, що, за повідомленнями в ЗМІ, з ним пов’язують кількох підозрюваних у справі.

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Саудівський міністр також заявив, що не знає, де перебуває тіло вбитого журналіста.

20 жовтня влада Саудівської Аравії вперше визнала, що Джамал Хашокджі був убитий у її консульстві у Стамбулі. Як мовилося в заяві державного прокурора Саудівської Аравії, журналіст загинув унаслідок «бійки» в консульстві з людьми, які зустріли його там.

За цим повідомленням, 18 громадян Саудівської Аравії затримані за підозрою у причетності до злочину, а король країни відправив у відставку у зв’язку з убивством заступника керівника розвідки і королівського радника. До того дня Ер-Ріяд відкидав усі звинувачення в тому, що Хашокджі був убитий у консульстві.

Анкара вважає, що Хашокджі, відомого критика саудівської влади, в консульстві вбили, а тіло таємно вивезли. Повідомляли і версії, що журналіста вбили після тривалих кількаденних тортур члени спеціально направленого з Саудівської Аравії спецзагону з 15 осіб, а тіло розчленували, щоб його було легше позбутися, і закопали у дворі резиденції консула, і що існує й аудіозапис допиту і тортур Хашокджі на території консульства.

Відомий саудівський журналіст Джамал Хашокджі минулого року виїхав із Саудівської Аравії до США, заявивши, що побоюється помсти за його дедалі гострішу критику політики його країни в перебігу війни в Ємені і придушення інакодумства.

2 жовтня він зайшов до саудівського консульства у Стамбулі, щоб, за повідомленнями, отримати документ про розлучення в попередньому шлюбі, необхідний для укладення нового шлюбу. Його наречена, громадянка Туреччини, що прийшла з ним до будівлі, але залишилася чекати його на вулиці, каже, що з консульства він уже не вийшов.