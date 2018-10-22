Трамп і Ердоган вимагають розкриття «всіх аспектів» убивства Хашокджі

Президент США Дональд Трамп і його турецький колега Реджеп Тайїп Ердоган домовилися, що вбивство Джамала Хашокджі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі має бути повністю роз’яснене, повідомляє прес-служба президента Туреччини.

«Ердоган і Трамп погодилися, що справа Хашокджі має бути розібрана з усіма аспектами», – заявила прес-служба 22 жовтня, повідомляє агентство Anadolu.

Наприкінці минулого тижня турецький президент заявив, що 23 жовтня оприлюднить «голу правду» про вбивство дисидента.

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20 жовтня влада Саудівської Аравії вперше визнала, що Джамал Хашокджі був убитий у її консульстві у Стамбулі – як мовилося в заяві державного прокурора Саудівської Аравії, журналіст загинув унаслідок «бійки» в консульстві з людьми, які зустріли його там. За цим повідомленням, 18 громадян Саудівської Аравії затримані за підозрою у причетності до злочину, а король країни відправив у відставку у зв’язку з убивством заступника керівника розвідки і королівського радника. До того дня Ер-Ріяд відкидав усі звинувачення в тому, що Хашокджі був убитий у консульстві.

Анкара вважає, що Хашокджі, відомого критика саудівської влади, в консульстві вбили, а тіло таємно вивезли. Повідомляли і версії, що журналіста вбили після тривалих кількаденних тортур члени спеціально направленого з Саудівської Аравії спецзагону з 15 осіб, а тіло порізали на шматки, щоб його було легше позбутися, і закопали у дворі резиденції консула, і що існує й аудіозапис допиту і тортур Хашокджі на території консульства.

Відомий саудівський журналіст Джамал Хашокджі минулого року виїхав із Саудівської Аравії до США, заявивши, що побоюється помсти за його дедалі гострішу критику політики його країни в перебігу війни в Ємені і придушення інакодумства. 2 жовтня він зайшов до саудівського консульства у Стамбулі, щоб, за повідомленнями, отримати документ про розлучення в попередньому шлюбі, необхідний для укладення нового шлюбу. Його наречена, громадянка Туреччини, що прийшла з ним до будівлі, але залишилася чекати його на вулиці, каже, що з консульства він уже не вийшов., в якому засудили вбивство Хашоггі в саудівському консульстві, заявивши, що існує "нагальна потреба у з'ясуванні того, що сталося".