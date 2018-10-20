Убивство журналіста Хашокджі: одна з версій загибелі – удушення

Журналіст Джамал Хашокджі був убитий в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі через удушення або в результаті раптового його захоплення ззаду, повідомляє CNN. За даними телеканалу, таку версію повідомили джерела у Королівському палаці Саудівської Аравії. Офіційних повідомлень про деталі загибелі від Ер-Ріяда немає.

Раніше сьогодні влада Саудівської Аравії, вперше визнавши вбивство Хашокджі на території її консульства в Стамбулі, заявляла, що це сталося внаслідок «бійки» в консульстві.

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Наразі за підозрою в причетності до злочину затримані 18 громадян Саудівської Аравії.

Хашокджі, який жив і працював у США і в своїх публікаціях критикував саудівську владу, зник після того, як він 2 жовтня зайшов до будівлі саудівського консульства в Стамбулі. Турецька влада заявляє, що Хашокджі був убитий на території дипломатичного представництва. Турецькі ЗМІ стверджують, що його там катували і вбили. Турецькі слідчі провели в будівлі консульства і в резиденції консула Саудівської Аравії в Стамбулі обшуки.

В Ер-Ріяді всі звинувачення відкидали і заявляли про готовність сприяти розслідуванню.

Справа Хашокджі викликала дипломатичний скандал. У країнах Євросоюзу і США обговорюють можливі санкції проти Саудівської Аравії. Президент США Дональд Трамп обіцяв покарати Ер-Ріяд, якщо з’ясується, що за вбивством журналіста стоїть влада королівства.