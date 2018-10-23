Убивство Хашокджі було навмисним і спланованим – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 23 жовтня в турецькому парламенті, що вбивство саудівського журналіста Джамала Хашокджі було навмисним і заздалегідь спланованим.

За словами турецького лідера, Хашокджі був убитий у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня з політичних мотивів. Ердоган переконаний, що час і місце вбивство журналіста були сплановані заздалегідь. У вбивстві, за словами Ердогана, брали участь дві групи саудівців. До складу однієї з них входили дев'ять осіб, включаючи генералів та інших офіційних осіб. Група з трьох осіб, за словами президента Туреччини, за день до вбивства оглядала ліс недалеко від Стамбула, імовірно, в пошуках місця, де можна було б поховати останки. Заздалегідь були виведені з ладу також камери спостереження в консульстві.

Тепер Анкара розглядає дипломатичні заходи проти Саудівської Аравії.

Ердоган назвав важливим кроком той факт, що Саудівська Аравія днями офіційно визнала, що Хашокджі справді був убитий. Однак у Туреччині залишилися питання до Ер-Ріяда – в тому числі про те, за чиєю вказівкою діяли люди, які вбили журналіста, чому заяви саудівської сторони суперечили одна одній і що сталося з тілом убитого. За словами Ердогана, Туреччина винесе ці питання на розгляд міжнародного співтовариства. Президент Туреччини закликав провести судовий процес над винними у вбивстві не в Саудівській Аравії, а в Стамбулі.

При цьому Ердоган підкреслив, що вірить в зацікавленість короля Саудівської Аравії Салмана в ретельному розслідуванні вбивства. Про принца Мохаммеда бін Салмана, якого критикував Хашокджі, він не згадав.

22 жовтня Саудівська Аравія назвала «величезною і страшною помилкою» вбивство журналіста Джамала Хашокджі у саудівському консульстві в Стамбулі і пообіцяла, що відповідальні за це понесуть покарання.

Міністр закордонних справ Адель аль-Джубейр 21 жовтня в ефірі американського телеканалу Fox News заявив, що саудівські агенти, які «зробили це, вийшли за межі своїх повноважень».

Джубейр наполягає, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман не причетний до вбивства, попри те, що, за повідомленнями в ЗМІ, з ним пов’язують кількох підозрюваних у справі.

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20 жовтня влада Саудівської Аравії вперше визнала, що Джамал Хашокджі був убитий у її консульстві у Стамбулі. Як мовилося в заяві державного прокурора Саудівської Аравії, журналіст загинув унаслідок «бійки» в консульстві з людьми, які зустріли його там.

За цим повідомленням, 18 громадян Саудівської Аравії затримані за підозрою у причетності до злочину, а король країни відправив у відставку у зв’язку з убивством заступника керівника розвідки і королівського радника. До того дня Ер-Ріяд відкидав усі звинувачення в тому, що Хашокджі був убитий у консульстві.