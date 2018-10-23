Убивство журналіста Хашокджі: президент Туреччини відкидає саудівські пояснення

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відкинув намагання Саудівської Аравії пояснити вбивство в її консульстві у Стамбулі саудівського журналіста-опозиціонера діями працівників спецслужб, що вийшли з-під контролю. За його словами, вбивство Джамала Хашокджі було «диким» – і спланованим.

Пошуки вбивць Джамала Хашокджі мають охопити всіх можливих причетних, починаючи з самої верхівки, і людина, яка організувала вбивство, має бути притягнена до відповідальності, наголосив Реджеп Тайїп Ердоган, виступаючи перед членами своєї владної Партії справедливості і розвитку в парламенті країни.

За його словами, розвідка й інші спецслужби мають інформацію, що вбивство було сплановане, і складення Ер-Ріядом вини за вбивство на окремих працівників саудівських спецслужб «не задовольнить ні нас, ні світову спільноту».

Як сказав Ердоган, влада Саудівської Аравії зробила важливий крок, визнавши факт убивства, і тепер від неї чекають на те, щоб вона викрила всіх відповідальних, від найвищих до найнижчих, і належно покарала їх – «від того, хто віддав наказ, до того, хто його виконав, усі мусять бути притягнені до відповідальності».

Але при цьому у своєму виступі він не згадав про фактичного саудівського керівника, кронпринца Мухаммада бін Салмана, якому його батько, король Салман бін Абдалазіз ас-Сауд, передав повсякденне керівництво країною. Попередніми днями висловлювалися припущення, що саме він міг наказати ліквідацію свого непримиренного критика-журналіста.

За даними президента Туреччини, вбивство запланували ще напередодні, коли 59-річний Хашокджі 28 вересня вперше прийшов до саудівського консульства у Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для укладення його нового шлюбу. Тоді йому сказали, що він має прийти пізніше ще раз, щоб забрати ці папери.

А в день, коли Хашокджі прийшов до консульства вдруге, 2 жовтня, і вже не вийшов звідти, з системи відеоспостереження консульства вилучили жорсткий диск, на який велися записи з камер, сказав Ердоган. Це, за його словами, було спробою покрити «дике вбивство».

За день до вбивства, 1 жовтня, до Стамбула прибули троє саудівських агентів і почали вивчати околиці, зокрема, сусідній із містом ліс – імовірно, шукаючи, де позбутися тіла журналіста, сказав президент Туреччини. А в день убивства до консульства прибули ще 15 осіб. При цьому турецьким працівникам консульства на цей день дали вихідний.

«Від кого ці люди отримували накази?!» – запитав Ердоган і заявив, що Саудівська Аравія має видати затриманих там 18 осіб для суду до Туреччини.

Він також додав, що останки Хашокджі досі не знайдені. Цього ж дня деякі турецькі засоби інформації заявляли, посилаючись на неназвані джерела, що частини тіла журналіста знайшли, але різні ЗМІ повідомляли про різні місця; офіційно це наразі не підтверджено.

Версії Анкари і Ер-Ріяда різняться

Анкара з самого початку заявляла, що Хашокджі, відомого критика саудівської влади, в консульстві вбили, а тіло таємно вивезли. Повідомляли і версії, що журналіста вбили після тривалих кількаденних тортур члени спеціально направленого з Саудівської Аравії спецзагону з 15 осіб, а тіло порізали на шматки, щоб його було легше позбутися, і закопали у дворі резиденції консула, і що існує й аудіозапис допиту і тортур Хашокджі на території консульства.

Саудівська Аравія лише 20 жовтня визнала, що Хашокджі дійсно вбили в її консульстві у Стамбулі. Доти протягом майже трьох тижнів Ер-Ріяд відкидав усі звинувачення в убивстві журналіста в дипломатичному представництві.

Але, як заявляли саудівці, смерть журналіста була випадковою – мовляв, унаслідок бійки, що сталася у приміщенні між Хашокджі і людьми, які його там зустріли. Як заявив 20 жовтня державний прокурор Саудівської Аравії, за підозрою у причетності до злочину затримали 18 громадян країни.

Пізніше, 21 жовтня, міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адел аль-Джубейр заявив в інтерв’ю американському телеканалові Fox News, що вбивство Джамала Хашокджі було операцією, що вийшла з-під контролю, а люди, що вбили його в консульстві, перевищили повноваження, зробили помилку, намагаючись приховати вбивство, вчинили злочин і будуть покарані. Міністр запевнив, що кронпринц, як і керівництво спецслужб країни, нічого не знали про вбивство. Також, за його словами, Ер-Ріяд не знає, де тіло журналіста.

США обіцяють відповідь, «Група семи» хоче пояснень

Останні повідомлення Реджепа Тайїпа Ердогана про сплановане вбивство Джамала Хашокджі згадав і віце-президент США Майк Пенс. За його словами, ці дані стали «ляпасом» попереднім твердженням саудівського режиму. «Брутальне вбивство журналіста, невинного дисидента, не мине без відповіді США», – наголосив Пенс і додав, що можлива й міжнародна відповідь.

Але він відмовився обговорювати, яка саме може бути ця відповідь. А на запитання, чи США накладуть санкції і на членів саудівської королівської родини, якщо виявиться їхня причетність, віце-президент сказав, що це рішення буде ухвалювати президент Дональд Трамп.

При цьому, виступаючи на заході, організованому щоденником Washington Post – дописувачем якого був Хашокджі – Пенс нагадав: яке б рішення не ухвалив президент, він буде мати на увазі важливість відносин Вашингтона з Ер-Ріядом.

Попереднього дня, 21 жовтня, Трамп уже заявляв, що не задоволений тим, що почув від Саудівської Аравії про вбивство Хашокджі, але не хоче, щоб США втратили саудівські інвестиції. Проте він пообіцяв: «ми дістанемося до самої суті» справи з убивством журналіста.

Тим часом «Група семи» промислово розвинених держав, одним із членів якої є США, оприлюднила заяву зі щонайрізкішим засудженням убивства Хашокджі і вимогою до Саудівської Аравії притягти до відповідальності винних у вбивстві журналіста, а також вжити заходів, «щоб щось схоже не могло знову статися ніколи».

«Підтвердження смерті пана Джамала Хашокджі – це перший крок до повної прозорості й відкритості. Але надані пояснення залишають багато запитань без відповіді», – наголосили у спільній заяві голови зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи».

Відомий саудівський журналіст Джамал Хашокджі минулого року виїхав із Саудівської Аравії до США, заявивши, що побоюється помсти за його дедалі гострішу критику політики його країни в перебігу війни в Ємені і придушення інакодумства. 2 жовтня він зайшов до саудівського консульства у Стамбулі, щоб отримати документ про розлучення в попередньому шлюбі, необхідний для укладення нового шлюбу. Його наречена, громадянка Туреччини, що прийшла з ним до будівлі, але залишилася чекати його на вулиці, каже, що з консульства він уже не вийшов.