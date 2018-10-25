Наслідний принц Саудівської Аравії прокоментував убивство Хашокджі

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман уперше прокоментував убивство опозиційного журналіста Джамала Хашокджі після звинувачення в причетності до цього злочину своїх радників. Виступаючи на конференції для інвесторів в Ер-Ріяді, бін Салман назвав убивство «огидним злочином».

«Це був дуже, дуже болісний інцидент для всіх саудівців і для всіх на цій планеті. Це було непотрібно», - заявив принц. Він пообіцяв, що відповідальні за загибель Хашокджі відповідатимуть перед законом.

Минулого тижня влада Саудівської Аравії заявила, що Хашокджі загинув у бійці в консульстві королівства в Стамбулі. 18 підданих короля Салмана заарештовані за підозрою в причетності до злочину. П'ятеро високопоставлених радників принца бін Салмана звільнені зі своїх посад.

Однак версія Саудівської Аравії про випадковість загибелі Хашокджі влаштовує не всіх. 23 жовтня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що вбивство було навмисним і спланованим. У вбивстві, за словами Ердогана, брали участь дві групи саудівців, які заздалегідь готували злочин.

Сполучені Штати розглядають запровадження санкцій у межах «закону Магнітського» щодо Саудівської Аравії в зв'язку з убивством. Розслідування загибелі журналіста вимагають і країни ЄС.

Опозиційний саудівський журналіст Джамал Хашокджі зник 2 жовтня після того, як увійшов до будівлі консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Влада Туреччини має аудіозапис, на якому чути, як саудівці, що прилетіли до Стамбула, допитували Хашокджі на території консульства, а потім закатували його до смерті, згодом розчленувавши тіло вбитого.