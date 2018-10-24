Тегеран звинувачує Ер-Ріяд у приєднанні до санкцій США, щоб відвернути увагу від убивства Хашокджі

Високопосадовець Корпусу вартових ісламської революції Есмаїл Ковсарі 23 жовтня звинуватив Саудівську Аравію в тому, що приєднання до нових санкцій США проти Ірану є спробою відвернути увагу від убивства журналіста Джамала Хашокджі в Стамбулі.

«Вони повинні знати, що цей злочин не можна змити легко або в такий спосіб. «Саудівські лідери мають бути притягнуті до відповідальності за свої дії», – цитують інформагенції слова іранського генерала.

Ці коментарі оприлюднені після того, як саудівські служби безпеки оголосили 23 жовтня, що включили в «чорний список» командувача іноземними військовими операціями Корпусу вартових ісламської ревоолюції Касема Солеймані, а також інших іранських силовиків – Хамеда Абдоллахі та Абдул-Резу Шахлаї.

Міністерство фінансів США ще 2011 року звинуватило цих трьох осіб у тому, що вони пов'язані із замахом на колишнього посла Саудівської Аравії в США Аделя Аль-Джубейра, та наклало на них санкції.