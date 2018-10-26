Саудівська Аравія визнає, що вбивство журналіста Хашокджі було «спланованим»

Саудівський прокурор заявляє, що вбивство опозиційного журналіста Джамала Хашокджі у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі було заздалегідь сплановане, повідомляють місцеві ЗМІ.

«Від турецької сторони надійшла інформація, яка вказує на те, що підозрювані у справі Хашокджі діяли зі спланованим наміром», – заявив прокурор Сауді Бін Абдалла, якого 25 жовтня цитувала саудівська інформаційна агенція SPA.

Раніше саудівська влада стверджувала, що журналіст загинув під час бійки в консульстві внаслідок «несанкціонованої операції» спецслужб. Міністр закордонних справ Адель аль-Джубейр 21 жовтня в ефірі американського телеканалу Fox News заявив, що саудівські агенти, які скоїли вбивство «вийшли за межі своїх повноважень».

А до цього Ер-Ріяд заявляв, що Хашокджі залишив консульство в Стамбулі і зник безвісти вже після візиту.

Представники саудівської влади змінили заяву після того, як, за даними ЗМІ, директор американського ЦРУ Джина Гаспел прослухала аудіозапис вбивства під час поїздки до Туреччини. 25 жовтня Гаспел мала поінформувати про справу Хашокджі президента США Дональда Трампа.

Напередодні заяви прокурора наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммад бін Салман також вперше прокоментував вбивство журналіста під час інвестиційної конференції в Ер-Ріяді.

«Це був дуже, дуже болісний інцидент для всіх саудівців і для всіх на цій планеті. Це було непотрібно», - заявив принц. Він пообіцяв, що відповідальні за загибель Хашокджі відповідатимуть перед законом.

За кілька днів до цього президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вбивство Хашокджі було сплановане заздалегідь. У вбивстві, за словами Ердогана, брали участь дві групи саудівців, які готували злочин.

Тіла журналіста досі не знайшли.

Сполучені Штати розглядають запровадження санкцій у межах «закону Магнітського» щодо Саудівської Аравії в зв'язку з убивством. Розслідування загибелі журналіста вимагають і країни ЄС.

Опозиційний саудівський журналіст Джамал Хашокджі, відомий критичними виступами на адресу влади королівства, зник 2 жовтня після того, як увійшов до будівлі консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Влада Туреччини, за даними ЗМІ, має аудіозапис, на якому чути, як саудівці, що прилетіли до Стамбула, допитували Хашокджі на території консульства, а потім закатували його до смерті.