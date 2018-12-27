Трамп відвідав американську військову базу в Німеччині після несподіваного візиту до Іраку

Президент США Дональд Трамп побував на базі збройних сил США в Німеччині після того, як без попередження приїхав до Іраку, що стало його першим президентським візитом до розташування американських військ у проблемному регіоні.

27 грудня Трамп розписався на червоних бейсболках зі своїм передвиборчим слоганом Make America Great Again, позуючи для селфі, і потиснув руки десяткам солдатів на військово-повітряній базі Рамштайн у Німеччині, коли його літак проводив дозаправку на зворотному рейсі з Іраку.

Президент США Дональд Трамп 26 грудня вперше прибув з візитом до Іраку. Президентський літак приземлився на авіабазі на захід від Багдада пізно ввечері 26 грудня. Офіційний представник Білого дому Сара Сандерс уточнила, що Трамп і його дружина Меланія хотіли подякувати військовим за службу і привітати їх із Різдвом.

Виступаючи перед військовослужбовцями, Трамп заявив, що у нього немає планів скорочувати військовий контингент в Іраку.

На території Іраку перебувають кілька військових баз США. Чисельність військового контингенту складає близько 5 тисяч осіб.

19 грудня президент США оголосив про виведення американських військових із Сирії протягом найближчих двох місяців. Цей крок викликав критику як з боку союзників США, так і в Конгресі. Міністр оборони Джеймс Меттіс подав у відставку. Крім того, Трамп планує скорочення військовослужбовців в Афганістані з 14 до 7 тисяч осіб.