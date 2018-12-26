Трамп вперше відвідав американських військових в Іраку

Президент США Дональд Трамп вперше прибув з візитом до Іраку. За даними ABC News президентський літак приземлився на авіабазі на захід від Багдада пізно ввечері 26 грудня.

Як зазначають американські ЗМІ, візит глави Білого дому не було анонсовано і він виявився сюрпризом для американських солдатів.

Офіційний представник Білого дому Сара Сандерс уточнила, що Трамп і його дружина Меланія хотіли подякувати військовим за службу і привітати їх з Різдвом.

Виступаючи перед військовослужбовцями, Трамп заявив, що у нього немає планів скорочувати військовий контингент в Іраку, повідомляє телеканал FoxNews.

На території Іраку перебувають кілька військових баз США. Чисельність військового контингенту складає близько 5 тисяч осіб.

19 грудня президент США оголосив про виведення американських військових з Сирії протягом найближчих двох місяців. Цей крок викликав критику, як з боку союзників США, так і в Конгресі. Міністр оборони Джеймс Меттіс подав у відставку. Крім того, Трамп планує скорочення військовослужбовців в Афганістані з 14 до 7 тисяч осіб.