Білий дім: уряд США може не відновити роботу до січня

Уряд США не відновить свою роботу щонайменше до 27 грудня, але можливий варіант, що цього не станеться до початку наступного року. Про це телеканалу Fox News розповів директор адміністративно-бюджетного управління Білого дому Мік Малвейні.

«Я думаю, що події в найближчу пару днів будуть розвиватися не дуже швидко. На мій погляд, цілком можливо, що «шатдаун» (припинення роботи ряду федеральних структур у зв’язку з відсутністю бюджету – ред.) протримається і після 28 грудня – до початку роботи Конгресу нового скликання», – зазначив Малвейні.

Новий склад Конгресу почне працювати 3 січня.

У ніч на 22 грудня в США виникла ситуація часткового закриття федерального уряду, так званий «шатдаун». Законодавцям не вдалося домовитися про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, на чому наполягає президент США Дональд Трамп; через це бюджет виявився заблокованим.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що з гордістю візьме на себе відповідальність за закриття уряду, якщо Конгрес не виділить кошти на будівництво стіни. Вранці 21 грудня він написав у Twitter, що відповідальність за «шатдаун» несуть демократи.

Трамп заявив наприкінці листопада, що Вашингтон може «закрити назавжди» кордон з Мексикою у разі виникнення такої потреби. «Мексика мусить повернути до рідних країн мігрантів, серед яких повно холоднокровних злочинців. Літаком, автобусом, як завгодно – але вони не потраплять до США. Ми закриємо кордон назавжди, якщо буде необхідно», – написав голова Білого дому.