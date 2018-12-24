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24 Грудень 2018, Київ 15:16
Новини | Міжнародні

Білий дім: уряд США може не відновити роботу до січня

Уряд може не відновити роботу до початку роботи нового складу Конгресу

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Уряд США не відновить свою роботу щонайменше до 27 грудня, але можливий варіант, що цього не станеться до початку наступного року. Про це телеканалу Fox News розповів директор адміністративно-бюджетного управління Білого дому Мік Малвейні.

«Я думаю, що події в найближчу пару днів будуть розвиватися не дуже швидко. На мій погляд, цілком можливо, що «шатдаун» (припинення роботи ряду федеральних структур у зв’язку з відсутністю бюджету – ред.) протримається і після 28 грудня – до початку роботи Конгресу нового скликання», – зазначив Малвейні.

Новий склад Конгресу почне працювати 3 січня.

У ніч на 22 грудня в США виникла ситуація часткового закриття федерального уряду, так званий «шатдаун». Законодавцям не вдалося домовитися про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, на чому наполягає президент США Дональд Трамп; через це бюджет виявився заблокованим.

Президент США Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що з гордістю візьме на себе відповідальність за закриття уряду, якщо Конгрес не виділить кошти на будівництво стіни. Вранці 21 грудня він написав у Twitter, що відповідальність за «шатдаун» несуть демократи.

Трамп заявив наприкінці листопада, що Вашингтон може «закрити назавжди» кордон з Мексикою у разі виникнення такої потреби. «Мексика мусить повернути до рідних країн мігрантів, серед яких повно холоднокровних злочинців. Літаком, автобусом, як завгодно – але вони не потраплять до США. Ми закриємо кордон назавжди, якщо буде необхідно», – написав голова Білого дому.

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