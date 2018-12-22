Уряд США частково припинив роботу через суперечки щодо будівництва стіни з Мексикою

В ніч на 22 грудня в США виникла ситуація часткового закриття федерального уряду, так званий шатдаун. Законодавцям не вдалося домовитися про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, на чому наполягає президент США Дональд Трамп.

Палата представників ухвалила відповідний законопроект. Конгресмени припинили роботу до 19:00 (за місцевим часом) 21 грудня, пише російська служба «Голоса Америки».

Після цього бюджет, запропонований Палатою представників, повинен був затвердити Сенат. Однак прихильникам будівництва стіни не вдалося отримати необхідної кількості голосів, і засідання було закінчено близько 20:00. Обидві палати планують відновити роботу о 12:00 22 грудня.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконелл дав зрозуміти, що переговори триватимуть.

Лідер демократичної меншості Чак Шумер заявив газеті The Washington Post, що демократи відкриті для обговорення, проте не схвалять жодного додаткового фінансування для будівництва стіни.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що з гордістю візьме на себе відповідальність за закриття уряду, якщо Конгрес не виділить кошти на будівництво стіни. Вранці 21 грудня він написав у Twitter, що відповідальність за «шатдаун» несуть демократи.

Трамп заявив наприкінці листопада, що Вашингтон може «закрити назавжди» кордон з Мексикою у разі виникнення такої потреби. «Мексика мусить повернути до рідних країн мігрантів, серед яких повно холоднокровних злочинців. Літаком, автобусом, як завгодно – але вони не потраплять до США. Ми закриємо кордон назавжди, якщо буде необхідно», – написав голова Білого дому.

У жовтні 2018 року стало відомо про караван біженців, які рухаються до кордону США з Мексикою. Більшість із них – з Гондурасу.

У відповідь Білий Дім заявив про намір відправити тисячі солдатів на захист кордону від нелегальних мігрантів.

25 листопада США на кілька годин закривали кордон з Мексикою. В цей проміжок часу американські правоохоронці намагалися за допомогою сльозогінного газу розігнати демонстрантів, що проривалися крізь огорожу між двома країнами.