Трамп поставив фінансування уряду США в залежність від коштів на стіну на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп повідомив республіканцям у Палаті представників Конгресу, що не підпише рішення законодавців, яке має на меті запобігти частковому припиненню роботи уряду наприкінці 2018 року і на початку 2019 року. Про це 20 червня заявив спікер Палати представників Пол Раян, інформують американські ЗМІ.

Трамп має на увазі угоду, яка дозволяє продовжити фінансування уряду до 8 лютого, але не дала президенту нових асигнувань для зведення стіни на кордоні з Мексикою та інших заходів безпеки на кордоні. Опір Трампа різко збільшує шанси на тимчасове закриття Департаменту внутрішньої безпеки та інших великих федеральних агентств, яке може розпочатися вже пізно ввечері 21 грудня.

Президент США Дональд Трамп заявив наприкінці листопада, що Вашингтон може «закрити назавжди» кордон з Мексикою у разі виникнення такої потреби. «Мексика мусить повернути до рідних країн мігрантів, серед яких повно холоднокровних злочинців. Літаком, автобусом, як завгодно – але вони не потраплять до США. Ми закриємо кордон назавжди, якщо буде необхідно», – написав голова Білого дому.

У жовтні 2018 року стало відомо про караван біженців, які рухаються до кордону США з Мексикою. Більшість із них – з Гондурасу.

У відповідь Білий Дім заявив про намір відправити тисячі солдатів на захист кордону від нелегальних мігрантів.

25 листопада США на кілька годин закривали кордон з Мексикою. В цей проміжок часу американські правоохоронці намагалися за допомогою сльозогінного газу розігнати демонстрантів, що проривалися крізь огорожу між двома країнами.