Трамп наполягає на фінансуванні стіни на кордоні з Мексикою

У США поки не вдається усунути причини часткового закриття федерального уряду. Президент Дональд Трамп заявив 25 грудня, що так званий «шатдаун» триватиме доти, доки його вимога про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою не буде виконана.

Нині чверть державних установ призупинила свою роботу. Часткове закриття уряду стосується понад 800 тисяч федеральних службовців, понад половина з яких продовжує працювати без оплати.

Вирішити суперечку з приводу бюджету Конгрес і президент Трамп зможуть лише після Різдва, найближче засідання Сенату призначене на четвер, 27 грудня.

Трамп хоче, щоб Конгрес виділив 5,7 мільярда доларів на початковий етап проекту, загальна вартість якого може перевищити 20 мільярдів доларів. Під час передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв, що витрати на будівництво стіни покриє Мексика.

Конгрес відмовився виконати вимогу президента і виділити кошти на будівництво стіни, яка, за словами Трампа, допоможе в боротьбі з нелегальною імміграцією.