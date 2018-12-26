8 у 2018-му. Вісім цитат команди Трампа про Україну в 2018 році

2018 рік став роком потужного розвитку двосторонніх відносин США та України. «Голос Америки» зібрав вісім цитат команди Трампа, які запам’ятались у 2018 році.

Про те, що в 2018 році говорив про Україну президент США, читайте тут:

1. «Україна не має більшого друга, ніж США», у протистоянні російській агресії – ​держсекретар США Майк Помпео

Відкриваючи спільну прес-конференцію з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у США 16 листопада, Майк Помпео відзначив волелюбний дух, який веде українців у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність своєї країни:​ «Цей дух, сміливість і рішучість ведуть Україну в її боротьбі у відстоюванні національного суверенітету і територіальної цілісності перед обличчям російської агресії. В цьому Україна не має більшого друга, ніж Сполучені Штати. Як ми чітко заявили в Кримській декларації минулого літа, Сполучені Штати ніколи не визнають російської спроби анексії Криму. Ми будемо продовжувати політику тиску на Росію доти, доки Москва повністю не виконає умови Мінських угод і не поверне Україні контроль над Кримом», – наголосив посадовець.

2. «Санкції проти Росії будуть залишатись, доки Росія не змінить своєї поведінки» – радник із національної безпеки США Джон Болтон

Болтон відвідав Київ у День Незалежності України 24 серпня, щоб продемонструвати підтримку Вашингтона Києву. Виступаючи перед пресою в Україні, Болтон відзначив, що для нього є честю брати участь у святкуваннях із нагоди незалежності, і наголосив на підтримці України з боку США, зокрема щодо невизнання незаконної анексії Криму Росією, а також відзначив поступ України на шляху вступу до НАТО, однак зауважив, що Україні ще багато потрібно зробити в цій сфері.

3. Дії в Україні показують, що «слову Росії не можна довіряти» – міністр оборони США Джим Маттіс

Коментуючи інцидент біля Керченської протоки 25 листопада, коли Росія напала на українські кораблі і захопила їхні екіпажі, міністр оборони США Джим Маттіс висловив підтримку Україні і зазначив: «Це була справді зневага до традиційних шляхів врегулювання таких занепокоєнь, якщо вони у них були. Коли думаєте про те, що існує угода між двома країнами, в якій забороняється саме те, що сталось, це просто показує, що з цього часу слову Росії не можна довіряти».

4. «Голодомор був однією з найбільш варварських подій XX століття. І це має бути визнано» – Весс Мітчелл

2018 рік відзначив зростання обізнаності міжнародної спільноти про Голодомор 1930-х років в Україні. В потужній заяві на відзнаку 85-х роковин Голодомору в Україні Державний департамент США наголосив, що Голодомор був умисним. «Варварське захоплення української території і врожаю Радянським Союзом було заподіяне з навмисною політичною метою – підкорення українського народу й нації. Цей катастрофічний, навмисно створений голод був однією з найбільш жахливих подій двадцятого століття, а також жорстоким нагадуванням про злочини комунізму», – мовиться у заяві.

«Голодомор був однією з найбільш варварських подій XX століття. І це має бути визнано», – заявив Весс Мітчелл, помічник державного секретаря США, на конференції в Вашингтоні, присвяченій вшануванню пам’яті жертв Голодомору 14 листопада.

5. «Час запроваджувати політику, яка дозволить вам (українцям – ред.) вийти з тіні Москви» – міністр енергетики США Рік Перрі

Під час свого візиту до України в листопаді міністр енергетики США Рік Перрі неодноразово наголошував на важливості забезпечення енергетичної незалежності України і закликав країну «вийти з тіні Москви».

«Президент Трамп і США висловили постійну підтримку права України на надійні, доступні поставки енергоресурсів і важливість прозорої, передбачуваної роботи ринків, розпочавши Стратегічний діалог із питань енергетики між США й Україною», – написав Перрі у твітері.

6. «Російський уряд проводить низку зловмисних дій по всьому світові, включаючи продовження окупації Криму і розпалювання насильства на сході України» – міністр фінансів США Стівен Мнучин

У квітні Міністерство фінансів США запровадило потужні санкції проти російських олігархів і їхніх бізнесів, обмеживши їм доступ до світової фінансової системи. Коментуючи рішення про запровадження санкцій, Стівен Мнучин заявив: «Російський уряд проводить низку зловмисних актів по всьому світові, включаючи продовження окупації Криму і розпалювання насильства на сході України, надання режимові (президента Сирії Башара) Асада матеріальної і збройної допомоги в час, коли той бомбить власне цивільне населення, намагання зашкодити західним демократіям і ведення зловмисної кібердіяльності. Російські олігархи й еліти, які отримують зиск із цієї корумпованої системи, більше не ізольовані від наслідків дестабілізувальних дій свого уряду».

7. «Навіть ті російськомовні мешканці Донбасу, з якими я зустрічався, хочуть, щоб Донбас, зрештою, повернули Україні» – спецпредставник США з питань України Курт Волкер

Курт Волкер у 2018 році невтомно працював для підтримки України і неодноразово виступав із заявами, коментуючи важливі питання 2018 року. Під час поїздки на схід України він поділився з «Голосом Америки» власними враженнями від того, що там відбувається. «Коли ми чуємо від російської влади, що російськомовне населення налаштоване проти України, відчуває загрозу, що це етнічний конфлікт, – усе це, очевидно, не так», – наголосив Волкер, серед іншого.

8. «Доки Росія не припинить свої обурливі дії в Україні, позиція США не зміниться» – представник США в ООН Ніккі Гейлі

Представники США в міжнародних організаціях, таких, як ООН, ОБСЄ та інші, неодноразово виступали з заявами на підтримку України у протистоянні російській агресії. Зокрема, на засіданні Ради безпеки ООН щодо України 30 травня постійний представник США Ніккі Гейлі підтвердила намір США зберігати санкції проти Москви доти, доки вона не поверне Крим і не виведе війська із східної України.