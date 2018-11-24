І сьогодні українці гинуть від намагань Росії зруйнувати їхню ідентичність – Держдепартамент США

«Сьогодні українці знову гинуть в результаті намагань Росії зруйнувати ідентичність та прагнення західних цінностей українського народу», мовиться у заяві Державного департаменту Сполучених Штатів, опублікованій посольством США в Україні

Тривала агресія Росії на сході України вже призвела до більш як 10 000 загиблих, мовиться у заяві.

«Однак Росії не вдасться подолати стійкий дух українців, так само їй не вдасться послабити бажання українців мати краще майбутнє», – зазначає Хізер Науерт, речниця Держдепартаменту США..

США приєдналися до українців по всьому світу та відзначають 85-і роковини Голодомору, коли мільйони невинних українців були навмисно заморені голодом режимом Йосипа Сталіна.

Варварське захоплення української території та врожаю Радянським Союзом були заподіяні з навмисною політичною метою – підкорення українського народу й нації.

Цей катастрофічний, навмисно створений голод був однією з найбільш жахливих подій двадцятого століття, а також жорстоким нагадування про злочини комунізму.

«Ми пам’ятаємо мільйони невинних жертв Голодомору й запевняємо у нашій незмінній підтримці державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також права українського народу визначати свій власний напрямок», – мовиться в офіційній заяві Державного департаменту США.

«З важким серцем ми сьогодні вшановуємо пам'ять мільйонів жертв жахливого #Голодомор 1932-33 років», написала українською мовою у Twitter посол США в Україні Марі Йованович.

Напередодні, виступаючи у США заступник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл сказав, що Сполучені Штати знають про «жах, якого зазнав український народ і мільйони жертв – молодих, старих, незліченних невинних».

Ці жертви не будуть забуті, сказав Мітчелл. ВІн згадав слова Папи Павла ІІ про про стійкість українського духу, який не вдалося зруйнувати навіть під час того жахливого розділу історії.

Українці неодноразово демонстрували, що вони не здадуться та не полишать прокладання власного курсу.

«Українці рішуче прагнуть до свободи та незалежності, протистоять авторитарному російському керівництву, яке досі захоплюється Сталіним», – зазначив заступник Державного секретаря США

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