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24 Листопад 2018, Київ 22:53
Політика

І сьогодні українці гинуть від намагань Росії зруйнувати їхню ідентичність – Держдепартамент США

Свічка пам'яті. Національний Меморіал жертв Голодомору

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«Сьогодні українці знову гинуть в результаті намагань Росії зруйнувати ідентичність та прагнення західних цінностей українського народу», мовиться у заяві Державного департаменту Сполучених Штатів, опублікованій посольством США в Україні

Тривала агресія Росії на сході України вже призвела до більш як 10 000 загиблих, мовиться у заяві.

«Однак Росії не вдасться подолати стійкий дух українців, так само їй не вдасться послабити бажання українців мати краще майбутнє», – зазначає Хізер Науерт, речниця Держдепартаменту США..

США приєдналися до українців по всьому світу та відзначають 85-і роковини Голодомору, коли мільйони невинних українців були навмисно заморені голодом режимом Йосипа Сталіна.

Варварське захоплення української території та врожаю Радянським Союзом були заподіяні з навмисною політичною метою – підкорення українського народу й нації.

Геноцид проти українців – це помста Сталіна за спротив (відео)
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Геноцид проти українців – це помста Сталіна за спротив (відео)

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Цей катастрофічний, навмисно створений голод був однією з найбільш жахливих подій двадцятого століття, а також жорстоким нагадування про злочини комунізму.

«Ми пам’ятаємо мільйони невинних жертв Голодомору й запевняємо у нашій незмінній підтримці державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також права українського народу визначати свій власний напрямок», – мовиться в офіційній заяві Державного департаменту США.

«З важким серцем ми сьогодні вшановуємо пам'ять мільйонів жертв жахливого 1932-33 років», написала українською мовою у Twitter посол США в Україні Марі Йованович.

Напередодні, виступаючи у США заступник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл сказав, що Сполучені Штати знають про «жах, якого зазнав український народ і мільйони жертв – молодих, старих, незліченних невинних».

Весс Мітчелл в Києві. Україна, 2 травня 2018 року
Весс Мітчелл в Києві. Україна, 2 травня 2018 року

Ці жертви не будуть забуті, сказав Мітчелл. ВІн згадав слова Папи Павла ІІ про про стійкість українського духу, який не вдалося зруйнувати навіть під час того жахливого розділу історії.

Українці неодноразово демонстрували, що вони не здадуться та не полишать прокладання власного курсу.

«Українці рішуче прагнуть до свободи та незалежності, протистоять авторитарному російському керівництву, яке досі захоплюється Сталіним», – зазначив заступник Державного секретаря США

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85-і роковини Голодомору: вшанування з участю президента – відео
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85-і роковини Голодомору: вшанування з участю президента – відео

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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