Порошенко: історична відповідальність за Голодомор лежить на Росії як правонаступниці СРСР

Історична відповідальність за Голодомор 1932-33 років лежить на Росії як правонаступниці СРСР, і той злочин не має терміну давності, заявив на заходах зі вшанування жертв Голодомору президент України Петро Порошенко.

«Росія знову, як і сто років тому, розгорнула агресію проти України, щоб повернути її в імперію. У Кремлі знову ненавидять і бояться вільної європейської України. Але вони вже не зможуть повернути колесо історії в зворотному напрямку», – сказав президент 24 листопада в Києві.

Він наголосив, що Україна рухається в бік членства в Євросоюзі й НАТО.

Президент повідомив, що сьогодні в Києві в міжнародному форумі «Україна пам’ятає – світ визнає» до 85-их роковин Голодомору взяли участь представники 50 країн.

Раніше він висловив сподівання, що проект декларації ООН до 85-х роковин Голодомору, підготовлений Україною, матиме широку міжнародну підтримку.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.

24 листопада 2018 року по всій Україні проводиться громадська акція «Запали свічку». О 16:00 пам’ять жертв Голодомору-геноциду українського народу вшанували хвилиною мовчання. Кожен охочий може згадати загиблих українців і запалити свічку на своєму підвіконні, нагадують в Українському інституті національної пам’яті.