Запаліть свічку на вікні. Україна і світ вшановують пам'ять мільйонів жертв сталінського Голодомору

У перших листопадових сутінках по усій Україні та інших місцях, де живуть українці на вікнах загоряються свічки пам'яті за закатованими, влаштованим Сталіним та його приспішниками штучного голоду, що забрав мільйони життів, скалічив фізично і морально до 18 мільйонів людей і не дав народитися цілому поколінню.

Історична відповідальність за Голодомор 1932-33 років лежить на Росії як правонаступниці СРСР, і той злочин не має терміну давності, заявив на заходах зі вшанування жертв Голодомору президент України Петро Порошенко.

«Росія знову, як і сто років тому, розгорнула агресію проти України, щоб повернути її в імперію. У Кремлі знову ненавидять і бояться вільної європейської України. Але вони вже не зможуть повернути колесо історії в зворотному напрямку», – сказав президент 24 листопада в Києві.

Голодомор 1932-33 років був не першим і не останнім голодом, який пережили українські села після приходу до влади у Росії більшовиків і захоплення ними України. Але це був тотальний штучний голод, спланований і продуманий, із повним вилученням зерна і продуктів харчування, із ізоляцією сіл і повним запереченням цього факту у засобах масової інформації та на міжнародному рівні.

Сталін та більшовицька кліка вирішили помститися українським селянам за спротив колективізації та руйнуванню церков і остаточно зламати опір України.

Україна розраховує на широку міжнародну підтримку підготовленого нею проекту декларації ООН до 85-х роковин Голодомору, заявив президент Петро Порошенко.

Виступаючи на міжнародному форумі «Україна пам’ятає – світ визнає!», він нагадав, що вже близько 30 країн визнали Голодомор.

«Із кожним роком розширюється коло держав, які визнають Голодомор геноцидом українського народу. Вже близько трьох десятків держав на тому чи іншому рівні надали належну оцінку цій людській трагедії. Лише за останній час ухвалені важливі рішення Сенатом США й Асамблеєю Португальської Республіки. Маємо належне вшанування пам’яті жертв Голодомору і на рівні міжнародних організацій – таких як Організація Об’єднаних Націй, Європейський парламент, ЮНЕСКО, ОБСЄ, Парламентська асамблея Ради Європи» – сказав Порошенко.

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Президент України висловив вдячність за це іноземним партнерам, «які долучилися до відновлення історичної правди», але додав, що це лише «півдороги».

«Розраховуємо на широку міжнародну підтримку проекту декларації ООН до 85-х роковин Голодомору, підготовленого Україною. Закликаю наших партнерів підтримати і приєднатися до співавторів декларації», – наголосив президент.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Зібрано величезну кількість доказів і свідчень очевидців.

Говорять свідки Голодомору 1932-33 років:

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