Як у столиці України вшановували 85-і роковини Голодомору – фоторепортаж

5 «Росія знову, як і сто років тому, розгорнула агресію проти України, щоб повернути її в імперію. У Кремлі знову ненавидять і бояться вільної європейської України. Але вони вже не зможуть повернути колесо історії у зворотному напрямку», – сказав президент України, виступаючи на вшануванні 85-х роковин Голодомору 24 листопада в Києві