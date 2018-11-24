Як у столиці України вшановували 85-і роковини Голодомору – фоторепортаж

24 листопада Україна вшановує пам’ять жертв влаштованого сталінським режимом штучного голоду. До «Меморіалу жертвам Голодомору»у Києві прийшли люди, щоб пом'янути закатованих голодом і ненароджених. Поминальні урочистості до 85-х роковин Голодомору пройшли за участю керівництва України, президента Словаччини і Латвії, прем’єр-міністра Молдови, послів інших країн.
Щороку в останню суботу листопада українці запалюють свічки, щоб згадати мільйони загиблих українців у часи голоду 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років.
Щороку в останню суботу листопада українці запалюють свічки, щоб згадати мільйони загиблих українців у часи голоду 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ