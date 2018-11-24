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25 Листопад 2018, Київ 00:19
Фотогалереї

Як у столиці України вшановували 85-і роковини Голодомору – фоторепортаж

24 листопада Україна вшановує пам’ять жертв влаштованого сталінським режимом штучного голоду. До «Меморіалу жертвам Голодомору»у Києві прийшли люди, щоб пом'янути закатованих голодом і ненароджених. Поминальні урочистості до 85-х роковин Голодомору пройшли за участю керівництва України, президента Словаччини і Латвії, прем’єр-міністра Молдови, послів інших країн.
Щороку в останню суботу листопада українці запалюють свічки, щоб згадати мільйони загиблих українців у часи голоду 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років.
Щороку в останню суботу листопада українці запалюють свічки, щоб згадати мільйони загиблих від Голодомору, влаштованого сталінським режимом проти українського селянства
1 Щороку в останню суботу листопада українці запалюють свічки, щоб згадати мільйони загиблих від Голодомору, влаштованого сталінським режимом проти українського селянства
Традиційна панахида за померлими від голоду за участю очільників українських церков
2 Традиційна панахида за померлими від голоду за участю очільників українських церков
У церемонії вшанування жертв Голодомору взяли участь президент України Петро Порошенко, голова уряду Володимир Гройсман, міністри та народні депутати&nbsp;
3 У церемонії вшанування жертв Голодомору взяли участь президент України Петро Порошенко, голова уряду Володимир Гройсман, міністри та народні депутати 
Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною вшановують жертв Голодомору
4 Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною вшановують жертв Голодомору
&laquo;Росія знову, як і сто років тому, розгорнула агресію проти України, щоб повернути її в імперію. У Кремлі знову ненавидять і бояться вільної європейської України. Але вони вже не зможуть повернути колесо історії у зворотному напрямку&raquo;, &ndash; сказав президент України, виступаючи на вшануванні 85-х роковин Голодомору 24 листопада в Києві
5 «Росія знову, як і сто років тому, розгорнула агресію проти України, щоб повернути її в імперію. У Кремлі знову ненавидять і бояться вільної європейської України. Але вони вже не зможуть повернути колесо історії у зворотному напрямку», – сказав президент України, виступаючи на вшануванні 85-х роковин Голодомору 24 листопада в Києві
Свічку поставив і конгресу США&nbsp;Сандер Левін.&nbsp;&laquo;Сьогодні українці знову гинуть в результаті намагань Росії зруйнувати ідентичність та прагнення західних цінностей українського народу&raquo;, мовиться у заяві Державного департаменту Сполучених Штатів,&nbsp;опублікованій&nbsp;посольством США в Україні
6 Свічку поставив і конгресу США Сандер Левін. «Сьогодні українці знову гинуть в результаті намагань Росії зруйнувати ідентичність та прагнення західних цінностей українського народу», мовиться у заяві Державного департаменту Сполучених Штатів, опублікованій посольством США в Україні
Свіча пам&#39;яті. Меморіал жертв Голодомору у Києві
7 Свіча пам'яті. Меморіал жертв Голодомору у Києві
Президент Словаччини Андрей Кіска на вшануванні 85 роковин жертв Голодомору
8 Президент Словаччини Андрей Кіска на вшануванні 85 роковин жертв Голодомору
На заході сонця&nbsp; кияни зійшлися до&nbsp;&laquo;Меморіал жертв Голодомору&raquo; і запалили свічки
9 На заході сонця  кияни зійшлися до «Меморіал жертв Голодомору» і запалили свічки
Люди принесли колоски пшениці, кетяги калини, свічки й квіти
10 Люди принесли колоски пшениці, кетяги калини, свічки й квіти
Тисячі свічок розсіяли морок. Меморіал жертв Голодомору осяявся &laquo;вогниками пам&rsquo;яті&raquo; &nbsp;
11 Тисячі свічок розсіяли морок. Меморіал жертв Голодомору осяявся «вогниками пам’яті»
 
І старі, і малі...Люди різного віку, молодь та діти вшановують пам&#39;ять жертв штучного голоду, влаштованого більшовиками в Україні
12 І старі, і малі...Люди різного віку, молодь та діти вшановують пам'ять жертв штучного голоду, влаштованого більшовиками в Україні
До акції &laquo;Запали свічку пам&#39;яті&raquo; долучилися як і дорослі, так і малі
13 До акції «Запали свічку пам'яті» долучилися як і дорослі, так і малі
І ті, хто був свідком мору 1932-33 років
14 І ті, хто був свідком мору 1932-33 років
У морозний листопадовий вечір у столиці панувала сумна тиша
15 У морозний листопадовий вечір у столиці панувала сумна тиша
Історична відповідальність за Голодомор 1932-33 років лежить на Росії як правонаступниці СРСР, і той злочин не має терміну давності, заявив на заходах зі вшанування пам&#39;яті жертв Голодомору президент України Петро Порошенко
16 Історична відповідальність за Голодомор 1932-33 років лежить на Росії як правонаступниці СРСР, і той злочин не має терміну давності, заявив на заходах зі вшанування пам'яті жертв Голодомору президент України Петро Порошенко
І не без сліз...
17 І не без сліз...
Свічки у зерні. В пам&#39;ять про тих, хто помирав без їжі на найродючіших у світі чорноземах. Вшанування 85-х роковин Голодомору
18 Свічки у зерні. В пам'ять про тих, хто помирав без їжі на найродючіших у світі чорноземах. Вшанування 85-х роковин Голодомору
Комуністична партія у Радянському Союзві переслідувала усіх, хто розповідав про Голодомор. Валерій Марченко за свою студентську роботу про Голод 1932-33 років заплатив свободою, а потім і життям &ndash; помер у тюремній лікарні КГБ. Тепер в Україні і світі про Голодомор знають усі.
19 Комуністична партія у Радянському Союзві переслідувала усіх, хто розповідав про Голодомор. Валерій Марченко за свою студентську роботу про Голод 1932-33 років заплатив свободою, а потім і життям – помер у тюремній лікарні КГБ. Тепер в Україні і світі про Голодомор знають усі.
Небо над Києвом&nbsp; у час вшанування 85-х роковин Голодомору
20 Небо над Києвом  у час вшанування 85-х роковин Голодомору
Дзвін пам&#39;яті у Меморіалі раз у раз дзвенить, коли його торкають нащадки тих, кому вдалося вижити у Голодомор&nbsp;
21 Дзвін пам'яті у Меморіалі раз у раз дзвенить, коли його торкають нащадки тих, кому вдалося вижити у Голодомор 
У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932&ndash;1933 років геноцидом українського народу. Демографи кажуть, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932&ndash;33 років становить майже 4 мільйони осіб, а ненародженими &ndash; понад 6 мільйонів. Дослідник архівів професора Василь Морочко ж вважає, що прямих смертей від штучного голоду було понад 7 мільйонів, а фізичних і моральних травм зазнали до 18 мільйонів людей.
22 У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Демографи кажуть, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а ненародженими – понад 6 мільйонів. Дослідник архівів професора Василь Морочко ж вважає, що прямих смертей від штучного голоду було понад 7 мільйонів, а фізичних і моральних травм зазнали до 18 мільйонів людей.

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