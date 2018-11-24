Посольство США вшановує жертв Голодомору: треба запобігти таким звірствам у майбутньому

Посольство США в Україні приєдналося до вшанування пам'яті мільйонів жертв Голодомору 1932-33 років в Україні.

«Важливо пам’ятати жахіття, створені людьми у минулому, щоб запобігти звірствам у майбутньому. Ми запалили цю свічку, щоб згадати і вшанувати мільйони невинних українців, які загинули від голоду 85 років тому внаслідок жорстокої політики сталінського режиму. Захоплення української землі і врожаю, що призвели до Голодомору, або «смерті від голоду», перетворили житницю Європи на землю величезних, немислимих людських страждань», – заявила у зверненні, опублікованому в день 85-их роковин Голодомору, посол США в Україні Марі Йованович.

Вона додала, що українці «знову і знову» демонстрували світові, що людський дух незламний. «Навіть у найважчі часи українських народ продовжував гідно боротися за мир, свободу і демократію. США стоять разом із народом України», – додала посол.

24 листопада по всій Україні проводиться громадська акція «Запали свічку». О 16:00 пам’ять жертв Голодомору-геноциду українського народу вшанують хвилиною мовчання. Кожен охочий може згадати загиблих українців і запалити свічку на своєму підвіконні, нагадують в Українському інституті національної пам’яті.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.